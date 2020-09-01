Свято пропаганди: як пройшло 1 вересня в окупованому Донецьку (фото)

В окупованому Донецьку відсвяткували 1 вересня. З нагоди Дня знань у навчальних закладах міста відбулися урочисті лінійки. Звичайно ж, на них були присутні лідери терористичного угруповання "ДНР", які не втратили можливості "промити" мізки молодому поколінню українців.

Так, всім учням "влада" окупованого міста бажала стати "майбутнім республіки", дарувала пропагандистські книги і навіть розповідала, як "в Україні випускники не можуть знайти роботу".

При цьому, санітарно-епідеміологічні заходи для запобігання COVID-19 під час урочистостей не дотримувалися - лише в деяких школах (переважно, ліцеях самого Донецька) вчителі намагалися слідувати карантинним нормам. Зокрема, педагоги перевіряли щоденники, де повинен бути запис про температуру тіла дитини на ранок поточного дня, і провітрювали класні кімнати на перервах.

Ось так проходили святкові лінійки в Макіївському ліцеї №1 "Лідер" та Спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови №11 Донецька:

1 вересня в Макіївці і Донецьку (фото з соцмереж)

А в багатопрофільному ліцеї №1 міста Донецька кожному першокласнику вручали фотоальбом з визначними містами і короткою історією "молодої республіки", де розповідається про "ополченців".

1 вересня в донецькому ліцеї (фото: ДАН)

А це - День знань у школі міста Єнакієве, де проживає близько 100 тис. людей. На фото - одна з найпрестижніших шкіл міста, але видно, що в перший клас пішли менше десяти учнів...

1 вересня в Єнакієвому (фото з соцмереж)

Так проходив День знань у Донецькій академії автомобільного транспорту:

1 вересня в Донецькій академії автомобільного транспорту (фото з соцмереж)

А це - День знань у Донецькому національному університеті, де хочуть бачити "виключно патріотів ДНР".

1 вересня в Донецькому національному університеті (фото з соцмереж)

Додамо, що у всіх школах учні почали заняття з першого уроку "Про доблесть, про подвиги, про славу твоїх синів, Вітчизна моя!", присвяченого так званому "Року Великої Перемоги".

Крім того, у всіх навчальних закладах окупантами буде реалізований цілий ряд заходів, спрямованих на інтеграцію в освітній простір Росії.

Тим часом 1 вересня цього року 200 тис. учнів перейшли на навчання українською мовою.

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