Праздник Ильи-пророка 2021: самые красивые поздравления в открытках, стихах и СМС

День Ильи-пророка украинцы отмечают сегодня, 2 августа. Этого святого приравнивают к Николаю Чудотворцу, поскольку он также совершал чудеса.

Наша редакция подобрала для вас самые красивые поздравления в открытках, стихах и СМС.

Поздравления в стихах

***

Август светом озаряет,

Прочь с души сгоняя тень,

Ее светом наполняет,

Светлый праздник — Ильин день!

Позволь же мне тебя поздравить,

И промолвить пару слов,

Светлой радости оставить

На много будущих годов!

Просто будь счастливым, добрым,

Побеждай любой порок,

Будь прекрасным, сильным стойким,

Как великий Илия-пророк!

***

Святым пророком был Илья,

В молитве дождь просил у Бога,

Предшественником был Христа,

Великим стал пророком.

Желаю счастья и добра,

Любви, тепла в сердцах и мира,

Чтоб Божье Слово вам всегда

Плод в жизни приносило.

Плод духа: радость, мир, любовь,

Долготерпение и благость.

Пусть наполняет вера вас,

Праведность и святость!

***

День Ильин и осень на пороге.

И свежо бывает по утрам.

Не забыть о вере и о Боге,

Жить в добре желаю нынче вам!

Пусть Илья всю нечисть уничтожит,

На нее грозу свою нашлет.

А добро для вас он приумножит,

От тревог и всех забот спасет!

***

Духовность, вера, возрожденье

Спасают мир от темноты.

Господь великим провиденьем

Ведёт нас к истинам простым.

С особым днём Ильи пророка!

Пусть в каждом доме будет хлеб,

Никто не будет одиноким,

В грехах никто не будет слеп.

В семью придёт навечно радость,

Покой поселится в сердцах.

Нам помнить нужно этот праздник

И почитать Илью в церквах.

***

Ливни стучат по крышам.

Как небо гремит, слышишь?

Такая же, как и всегда

В день Ильин гроза.

Теперь уж уходит лето…

Пролетело, словно комета.

Желаю, чтоб эта осень

Принесла все, что ты попросишь.

***

Поздравления в СМС

Поздравляю вас с Днем Пророка Ильи. Желаю, чтобы в вашей душе всегда царила любовь и лето, и вы всегда были молодыми. Пусть все дела спорятся, и удача сопутствует вам во всех начинаниях!

В Ильин День хочу пожелать вам радости и хорошего настроения. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно, а ваши родные никогда не будут знать горестей и болезней. Храни Вас Бог!

В Ильин День желаю вам достатка, радости и благополучия в семье! Пусть ничто и никогда вас не пугает, и вы молниеносно добивались всех своих стремлений. Будьте здоровы и успешны!

Всех верующих людей с Ильиным днем! Желаю, чтобы пророк Илья оберегал вас от пагубных привычек, неправильных решений, дурных мыслей и плохих поступков!

Поздравления в открытках