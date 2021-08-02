Свято Іллі-пророка 2021: найкрасивіші привітання в листівках, віршах і СМС

День Іллі-пророка українці відзначають сьогодні, 2 серпня. Цього святого прирівнюють до Миколая Чудотворцю, оскільки він також здійснював чудеса.

Наша редакція підібрала для вас найкрасивіші привітання в листівках, віршах і СМС.

Поздоровлення у віршах

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Добрий знак Господь послав

Через пророка передав.

Сьогодні розслабляймось,

з близькими обіймаймось.

З днем Пророка Іллі вітаю

ніжної осені бажаю.

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Святий Ілля біди проганяє,

І від вірян відкидає,

Все зле блискавкою вражає!

З Днем Іллі вітаємо,

многая літа бажаємо,

Хай вдома буде повна чаша,

І квітне життя ваше!

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В День Іллі зичу любові

потужних перемог,

А головне — міцнющого здоров’я

Нехай ваш дім хранить Бог!

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Поздоровлення в СМС

Вітаю вас з Днем Пророка Іллі. Бажаю, щоб у вашій душі завжди панувала любов і літо, і ви завжди були молодими. Нехай всі справи йдуть на лад, і удача супроводжує вам у всіх починаннях!

В Ільїн День хочу побажати вам радості та гарного настрою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно, а ваші рідні ніколи не знатимуть смутку і хвороб. Бережи вас Бог!

В Ільїн День бажаю вам достатку, радості і щастя в родині! Нехай ніщо і ніколи вас не лякає, і ви блискавично домагалися всіх своїх прагнень. Будьте здорові і успішні!

Всіх вірян з Ільїним днем! Бажаю, щоб пророк Ілля оберігав вас від згубних звичок, неправильних рішень, поганих думок і поганих вчинків!

Поздоровлення в листівках