Праздник 9 октября: что нельзя делать в этот день, все приметы

9 октября почитают защитника всех путников - Иоанна Богослова
В Украине 9 октября празднуют Иоанна Богослова – день, когда христиане должны были закончить все полевые работы. Иоанн Богослов – защитник всех путников и считалось, что в этот день нельзя покидать дом после захода солнца. В этот день работать можно было только до обеда, а вот во второй половине дня следовало отдыхать. В старину этот праздник также имел название Ивана-путника или Шептуна покровного.
В этот день молились за всех, кто находился в дороге, а также просили совета и защиты, если собирались в дальний путь.
Приметы на Иоанна Богослова
- Если в этот день шел снег, то на Михаила (21 ноября) начиналась настоящая зима.
- Если от первого снега опадали все листья на вишне – то зима наступит очень скоро.
- Если снег выпал днем на Иоанна Богослова – то он растает. Если ночью – то будет лежать долго.
- Если на Богослова будет идти дождь со снегом – то в январе будет трижды оттепель.
- Если 9 октября погода ясная и солнечная, то 10 – пойдет дождь и будет пасмурно.
- Розовый закат – к ветру
- Яркие звезды – к хорошей погоде
- Для тех, кто родился 9 октября – плели тонкую веревку, символ жизненного пути
- 9 октября – благоприятный день для любых поездок.
Что нельзя делать 9 октября
- Нельзя надевать старую и неудобную обувь – к плохому жизненному пути
- Нельзя ссориться с родственниками и желать кому-либо зла – это может вернуться бедой
Кто отмечает в этот день именины
- Иван
- Александр
- Афанасий
- Владимир
- Дмитрий
- Ефрем
- Николай
- Тихон
Выходные дни в октябре: сколько будут отдыхать украинцы