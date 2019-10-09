Праздник 9 октября: что нельзя делать в этот день, все приметы

В Украине 9 октября празднуют Иоанна Богослова – день, когда христиане должны были закончить все полевые работы. Иоанн Богослов – защитник всех путников и считалось, что в этот день нельзя покидать дом после захода солнца. В этот день работать можно было только до обеда, а вот во второй половине дня следовало отдыхать. В старину этот праздник также имел название Ивана-путника или Шептуна покровного.

В этот день молились за всех, кто находился в дороге, а также просили совета и защиты, если собирались в дальний путь.

Приметы на Иоанна Богослова

Если в этот день шел снег, то на Михаила (21 ноября) начиналась настоящая зима.

Если от первого снега опадали все листья на вишне – то зима наступит очень скоро.

Если снег выпал днем на Иоанна Богослова – то он растает. Если ночью – то будет лежать долго.

Если на Богослова будет идти дождь со снегом – то в январе будет трижды оттепель.

Если 9 октября погода ясная и солнечная, то 10 – пойдет дождь и будет пасмурно.

Розовый закат – к ветру

Яркие звезды – к хорошей погоде

Для тех, кто родился 9 октября – плели тонкую веревку, символ жизненного пути

9 октября – благоприятный день для любых поездок.

Что нельзя делать 9 октября

Нельзя надевать старую и неудобную обувь – к плохому жизненному пути

Нельзя ссориться с родственниками и желать кому-либо зла – это может вернуться бедой

Кто отмечает в этот день именины

Иван

Александр

Афанасий

Владимир

Дмитрий

Ефрем

Николай

Тихон

Выходные дни в октябре: сколько будут отдыхать украинцы