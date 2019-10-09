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Свято 9 жовтня: що не можна робити в цей день, всі прикмети

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9 жовтня вшановують захисника всіх подорожніх - Іоанна Богослова

В Україні 9 жовтня святкують Іоанна Богослова – день, коли християни повинні були закінчити всі польові роботи. Іоанн Богослов – захисник усіх подорожніх і вважалося, що в цей день не можна залишати будинок після заходу сонця. В цей день працювати можна було тільки до обіду, а ось у другій половині дня слід було відпочивати. У давнину це свято також мало назву Івана-подорожнього або Шептуна покривного.

В цей день молилися за всіх, хто знаходився у дорозі, а також просили поради і захисту, якщо збиралися в далеку дорогу.

Прикмети на Іоанна Богослова

  • Якщо у цей день йшов сніг, то на Михайла (21 листопада) починалася справжня зима.
  • Якщо від першого снігу падали все листя на вишні – то зима настане дуже скоро.
  • Якщо сніг випав вдень на Іоанна Богослова – то він розтане. Якщо вночі – то буде лежати довго.
  • Якщо на Богослова буде йти дощ зі снігом – у січні тричі відлига.
  • Якщо 9 жовтня погода ясна і сонячна, 10 – піде дощ і буде похмуро.
  • Рожевий захід – до вітру
  • Яскраві зірки – до хорошої погоди
  • Для тих, хто народився 9 жовтня – плели тонку мотузку, символ життєвого шляху
  • 9 жовтня – сприятливий день для будь-яких поїздок.

Що не можна робити 9 жовтня

  • не можна надягати стару і незручне взуття – до поганого життєвому шляху
  • не можна сваритися з родичами і бажати комусь зла – це може повернутися лихом

Хто відзначає цей день іменини

  • Іван
  • Олександр
  • Афанасій
  • Володимир
  • Дмитро
  • Єфрем
  • Микола
  • Тихон

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