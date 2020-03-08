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Праздник 8 марта: что строго запрещено делать в этот день, все приметы

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Какой праздник 8 марта по православному календарю - в материале Styler

8 марта 2020 все украинцы традиционно поздравят любимых женщин с Международным женским днем. Но этот день примечателен еще и тем, что по православному календарю 8 марта чтят память священномученика епископа Поликарпа Смирнского.

Интересной приметой этого дня было то, что девушки, которые не успевали найти жениха и выйти замуж до этой поры, знали, что теперь ждать придется до лета. За это праздник получил название "кислые девки".

Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Сергей, Федор.

Традиции этого дня

8 марта для православных христиан считается обычным днем, в который стоит придерживаться главного правила - соблюдать Великий пост.

Что нельзя делать по православному календарю 8 марта

  • не стоит затевать уборку в доме в этот день,
  • нельзя расстраиваться и ссориться,
  • нельзя ходить в старой одежде.

Главные приметы 8 марта

  • Туманный день означал, что лето будет дождливым.
  • Если сорока под крышу прячется, то скоро начнется метель.
  • Если грачи вьют гнезда с южной стороны, значит, лето будет холодным и сырым.
  • В Поликарпов день наблюдали за сорокой. Если птица скачет по крыше дома, где болеет человек, то он скоро поправится. Если она при этом кричит - это недобрый знак.

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