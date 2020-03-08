Праздник 8 марта: что строго запрещено делать в этот день, все приметы

8 марта 2020 все украинцы традиционно поздравят любимых женщин с Международным женским днем. Но этот день примечателен еще и тем, что по православному календарю 8 марта чтят память священномученика епископа Поликарпа Смирнского.

Интересной приметой этого дня было то, что девушки, которые не успевали найти жениха и выйти замуж до этой поры, знали, что теперь ждать придется до лета. За это праздник получил название "кислые девки".

Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Сергей, Федор.

Традиции этого дня

8 марта для православных христиан считается обычным днем, в который стоит придерживаться главного правила - соблюдать Великий пост.

Что нельзя делать по православному календарю 8 марта

не стоит затевать уборку в доме в этот день,

нельзя расстраиваться и ссориться,

нельзя ходить в старой одежде.

Главные приметы 8 марта

Туманный день означал, что лето будет дождливым.

Если сорока под крышу прячется, то скоро начнется метель.

Если грачи вьют гнезда с южной стороны, значит, лето будет холодным и сырым.

В Поликарпов день наблюдали за сорокой. Если птица скачет по крыше дома, где болеет человек, то он скоро поправится. Если она при этом кричит - это недобрый знак.

Ранее мы писали, что в Украину идут морозы, которые ожидаются в стране даже в дневное время.