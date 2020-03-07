8 марта в Украине: нужен ли нам этот праздник

8 марта в Украине празднуют Международный женский день (коллаж РБК-Украина)

Эксперты высказались по поводу того, нужно ли запрещать празднование 8 марта в Украине

8 марта в Украине праздновать надо, или нет? При том, что абсолютное большинство украинцев против отмены 8 марта, баталии по этому поводу ведутся в нашей стране уже годами.

Да, еще в 2017 году тогда глава Института национальной памяти, а сегодня народный депутат Владимир Вятрович заявил, что на государственном уровне следует отмечать только те праздники, которые знаменуют переломные или чрезвычайно важные для Украины события.

Перестать популяризировать "совковые рудименты" в свое время призвал и шоумен Сергей Притула. А "совковости" в нынешнем понятии 8 марта, к которому привыкли украинцы, очень много. Ведь именно во времена СССР в этот день стали дарить цветы и подарки. Этот жест считается крайне неуместным, поскольку, по мнению многих, этот день должен привлечь внимание к гендерному неравенству.

Так в каком же виде 8 марта нужно сегодня украинцам? Эксперты высказались по поводу празднования Международного женского дня.

Лучше праздновать День семьи

Глава общественной организации "Ассоциация Политических Наук" Дмитрий Синченко уверен: 8 марта не должно быть ни выходного дня, ни цветов с подарками.

"Этот формат празднования достался нам в наследство от СССР, когда о женщинах было принято вспоминать только один день в год, а об их правах, как и о правах человека в целом - никогда. 8 марта должно вернуть свой символизм Международного дня борьбы за права женщин и стать обычным рабочим днем. Феминистические и социалистические организации пусть проводят свои демонстрации или другие мероприятия, если будут иметь такое желание, кто хочет - пусть празднует его дома, согласно своих представлений, но это не должно быть украинским национальным праздником", - говорит Дмитрий.

Почему? Прежде всего потому, что празднование этого и других праздников советской эпохи удерживает наш народ в русле российско-советских нарративов, давая основания для существования российских мифов про "один народ".

"Язык, праздники, литература, песни - все это используется врагом как эффективное идеологическое и информационное оружие, которым Россия пытается завоевать влияние на наши мозги. Сопротивляться в этой сфере значительно труднее, однако оно значительно эффективнее, чем танки и пушки", - уверен Синченко.

При этом, альтернативой советскому женскому дню может стать или День матери, или, что значительно лучше - День семьи. Такой праздник мог бы получить тот смысл, который сегодня вкладывается в "Праздник весны и любви", и позволил бы отойти от советской традиции, уверен активист.

Борьба с насилием

8 марта должно стать днем борьбы с насилием, пренебрежением и патриархальной системой угнетения женщин, говорит представитель Коалиции по противодействию дискриминации в Украине Елена Шевченко.

"8 марта - это день борьбы женщин за свои права, а не коммунистический праздник. Именно при коммунизме он был искажен до праздника "женственности, нежности и красоты". Тоталитарная система стремилась избавиться от "воинственности" этого дня и превратить его в цветы и весну. Само же 8 марта - это феминистическая борьба за права женщин и против сексизма в отношении женщин. Женщины по всему миру выходят на марши и акции, чтобы показать солидарное сопротивление патриархальной системе, где женщина считается не равной мужчине", - резюмировала Елена.

Напомним, что украинцы назвали самые популярные подарки к 8 марта.