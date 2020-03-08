Свято 8 березня: що суворо заборонено робити в цей день, всі прикмети

Яке свято 8 березня за православним календарем - у матеріалі Styler
8 березня 2020 всі українці традиційно привітають коханих жінок з Міжнародним жіночим днем. Але цей день примітний ще й тим, що за православним календарем 8 березня вшановують пам'ять священномученика єпископа Полікарпа Смирнського.
Цікавою прикметою цього дня було те, що дівчата, які не встигали знайти нареченого і вийти заміж до цієї пори, знали, що тепер доведеться чекати до літа. За це свято отримало назву "кислі дівки".
Іменини в цей день святкують Олександр, Олексій, Іван, Климент, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Сергій, Федір.
8 березня для православних християн вважається звичайним днем, в який варто дотримуватися головного правила - традицій Великого поста.
Раніше ми писали, що в Україну йдуть морози, які очікуються в країні навіть в денний час.