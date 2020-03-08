Праздник 8 марта: что строго запрещено делать в этот день, все приметы

Какой праздник 8 марта по православному календарю - в материале Styler
8 марта 2020 все украинцы традиционно поздравят любимых женщин с Международным женским днем. Но этот день примечателен еще и тем, что по православному календарю 8 марта чтят память священномученика епископа Поликарпа Смирнского.
Интересной приметой этого дня было то, что девушки, которые не успевали найти жениха и выйти замуж до этой поры, знали, что теперь ждать придется до лета. За это праздник получил название "кислые девки".
Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Сергей, Федор.
8 марта для православных христиан считается обычным днем, в который стоит придерживаться главного правила - соблюдать Великий пост.
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