Свято 8 березня: що суворо заборонено робити в цей день, всі прикмети

Свято 8 березня 2020 (колаж: РБК-Україна)

Яке свято 8 березня за православним календарем - у матеріалі Styler

8 березня 2020 всі українці традиційно привітають коханих жінок з Міжнародним жіночим днем. Але цей день примітний ще й тим, що за православним календарем 8 березня вшановують пам'ять священномученика єпископа Полікарпа Смирнського.

Цікавою прикметою цього дня було те, що дівчата, які не встигали знайти нареченого і вийти заміж до цієї пори, знали, що тепер доведеться чекати до літа. За це свято отримало назву "кислі дівки".

Іменини в цей день святкують Олександр, Олексій, Іван, Климент, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Сергій, Федір.

Традиції цього дня

8 березня для православних християн вважається звичайним днем, в який варто дотримуватися головного правила - традицій Великого поста.

Що не можна робити за православним календарем 8 березня

не варто затівати прибирання вдома в цей день,

не можна засмучуватися і сваритися,

не можна ходити в старому одязі.

Головні прикмети 8 березня

Туманний день означав, що літо буде дощовим.

Якщо сорока під стріху ховається, то скоро почнеться завірюха.

Якщо граки в'ють гнізда з південної сторони, значить, літо буде холодним і вологим.

У Полікарпів день спостерігали за сорокою. Якщо птах стрибає з даху будинку, де людина хворіє, то вона скоро видужає. Якщо вона при цьому кричить - це недобрий знак.

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