Праздник 7 октября: что сегодня нельзя делать, все приметы

7 октября праздник Фекла Заревница (Фото: коллаж РБК-Украина)

Фекла Заревница отмечается 7 октября и имеет древние традиции, связанные с первым живым огнем, которому также в народе приписывали магические особенности. Главные правила, поверья и обычаи в праздник - в материале Styler

Какой сегодня праздник. 7 октября православные чествуют святую мученицу Феклу Иконийскую. В народе праздник имеет другое название - Фекла Заревница, и в эту ночь предки зажигали новый огонь, начинались замолотки. Дата имеет свои особые обряды и традиции, а также ряд запретов, которые нельзя было нарушать.

Согласно апокрифу, первомученица Фекла, которая приняла христианство, проникшись проповедью апостола Павла в I веке, не убоялась жестокой казни ради Веры - святую не тронули ни огонь в турецкой Иконии, ни дикие звери в Сирии. Не смотря на преследования языческих жрецов, она прожила долгую жизнь и скончалась в возрасте 90 лет. Над пещерой в Маалюле, в которой умерла Фекла, воздвигнули монастырь в честь мученицы.

7 октября христиане чтят памят святой первомученицы Феклы Иконийской (Фото из открытых источников)

В ночь на Заревницу бытовал обычай возжигать новый живой огонь, который добывали путем трения. Обязательно перед этим нужно было гасить прежнее пламя (отсюда и название праздника) - включая огонь в печах и даже на божницах. Ритуал проводился пожилыми уважаемыми мужчинами, после чего огонь разносили по дворам, окуривали скот для предотвращения мора. Верили, что зажженный после заката огонь обязательно принесет счастье и достаток.

Предполагают, что первые овинные костры в древности посвящались осеннему равноденствию (24 сентября по юлианскому календарю).

В Украине действовала такая традиция - при начале молотьбы хозяин разбрасывал зерна из освященного жатвенного венка по току, освящая таким образом весь хлеб. Верили, что первый каравай обязательно нужно было разделить между всеми ченами семьи, а остаток отдавали скотине. Первый хлеб считали особо полезным и целебным, который может отвести голод от всех домочадцев на весь год.

В день Феклы люди молились преподобной при болезни глаз, а также просили излечить и другие хвори. Также святую молили об удаче и любви.

Считалось, что если молиться и смотреть при этом на пламя свечи - то очень ското желание сбудется.

В праздник Фекла Заревница зажигали новый живой огонь, после чего разносили его по всем домам (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Нужно сказать, что в день Феклы заключать браки и праздновать свадьбы считалось очень хорошей приметой для нового союза - бытовала такая поговорка: "Что Фекла завяжет, то уже никто не развяжет".

Главные приметы на Феклу Заревницу:

Если 7 октябоя гремит утром гром - жди теплую зиму без сильных снегопадов;

Если ко дню Феклы рябина уродила густо, то зима наоборот - будет очень суровая;

Если на Заревницу много желудей, то зима будет спокойная и мягкая, а в следующем году будет богатый урожай.

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