Свято 7 жовтня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети

7 жовтня свято Текля Заревниця (Фото: колаж РБК-Україна)

Текля Заревниця відзначається 7 жовтня і має давні традиції, пов'язані з першим живим вогнем, якому в народі приписували магічні особливості. Головні правила, повір'я та звичаї на свято - в матеріалі Styler

Яке сьогодні свято. 7 жовтня православні вшановують святу мученицю Феклу Іконійську. В народі свято має іншу назву - Текля Заревниця, і в цю ніч пращури запалювали новий вогонь, починалися замолотки. Дата має свої особливі обряди і традиції, а також ряд заборон, які не можна було порушувати.

Згідно з апокрифу, первомученица Фекла, яка прийняла християнство, перейнявшись проповіддю апостола Павла в I столітті, не злякалася жорстокої страти заради Віри - святу не чіпали ані вогонь в турецькій Іконії, ані дикі звірі в Сирії. Не дивлячись на переслідування язичницьких жерців, вона прожила довге життя і померла у віці 90 років. Над печерою в Маалюлі, в якій померла Фекла, побудували монастир на честь мучениці.

7 жовтня християни вшановують пам'я святий першомучениці Фекли Іконійської (Фото з відкритих джерел)

В ніч на Заревницю побутував звичай запалювати новий живий вогонь, який добували шляхом тертя. Обов'язково перед цим потрібно було гасити старе полум'я (звідси і назва свята) - включаючи вогонь у печах і навіть на божниках. Ритуал проводився літніми поважними чоловіками, після чого вогонь розносили по дворах, обкурювали худобу для запобігання мора. Вірили, що запалений після заходу вогонь обов'язково принесе щастя і достаток.

Припускають, що перші овинні багаття в давнину присвячувалися осінньому рівноденню (24 вересня за юліанським календарем).

В Україні діяла така традиція - при початку молотьби господар розкидав зерна з освяченого жнивного вінка, освячуючи таким чином весь хліб. Вірили, що перший коровай обов'язково потрібно було розділити між усіма членами сім'ї, а залишок віддавали худобі. Перший хліб вважали особливо корисним і цілющим, який може відвести голод від всіх домочадців на весь рік.

У день Теклі люди молилися преподобній при хворобі очей, а також просили вилікувати й інші хвороби. Також святу благали про удачу та кохання.

Вважалося, що якщо молитися і дивитися при цьому на полум'я свічки - то дуже ското бажання збудеться.

У свято Текля Заревниця запалювали новий живий вогонь, після чого розносили його по всіх хатах (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Треба сказати, що на день Теклі укладати шлюби і святкувати весілля вважалося дуже хорошою прикметою для нового союзу - побутувала така приказка: "Що Текля зав'яже, то вже ніхто не розв'яже".

Головні прикмети на Теклю Заревницю:

Якщо 7 октябоя гримить вранці грім - чекай на теплу зиму без сильних снігопадів;

Якщо до дня Теклі горобина вродила рясно, то зима навпаки - буде дуже сувора;

Якщо на Заревницю багато жолудів, то зима буде спокійна та м'яка, а в наступному році буде багатий урожай.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, скільки всього вихідних днів буде в українців у жовтні 2019 року.