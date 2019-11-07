Праздник 7 ноября: что нельзя делать в этот день, все приметы

Какой сегодня праздник. 7 ноября 2019 года христиане в церкви чтят память монаха Печерского монастыря Мартирия, который соблюдал строгий пост и был поставлен в диаконы. У него был дар творить чудеса. В 7-й песни канона преподобным Дальних пещер упоминается имя Мартирия.

Люди говорили, что 7 ноября даже плачет природа дождем или снегом. В этот день жалели всех убогих, несчастных и обиженных.

Мартирий Печерский (фото: wikipedia.org)

Народные приметы 7 ноября

Если звезды светили тусклым светом, то это означает, что день будет ненастный;

7 ноября всегда идет дождь или снег;

Если в этот день встать утром, зажечь церковную свечу и попросить умерших родственников помочь советом, то решение проблемы придет на следующий день.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня нельзя есть хлеб из-за того, что существует примета, что год будет без хлеба;

Женщинам нельзя плакать в подушку 7 ноября, потому что считается, что перо помнит все слезы и это означает, что неприятности сохранятся на длительное время. А если другой ляжет на подушку, то все беды перейдут к нему;

Еду после поминок нельзя оставлять себе. Ее необходимо раздать нуждающимся и попросить, чтобы они помолились за умерших.

Важные события в Украине и мире 7 ноября

В 1917 году в России произошла Октябрьская революция.

В 1972 году в США прошли президентские выборы. Победу одержал кандидат от Республиканской партии, действующий президент Ричард Никсон.

В 1987 году в Тунисе состоялась Жасминовая революция. Бен Али стал президентом.

В 1990 году в Михаила Горбачева на праздничной демонстрации стрелял слесарь Александр Шмонов.