Праздник 7 ноября: что нельзя делать в этот день, все приметы

7 ноября 2019 года почитают память монаха Мартирия
Какой сегодня праздник. 7 ноября 2019 года христиане в церкви чтят память монаха Печерского монастыря Мартирия, который соблюдал строгий пост и был поставлен в диаконы. У него был дар творить чудеса. В 7-й песни канона преподобным Дальних пещер упоминается имя Мартирия.
Люди говорили, что 7 ноября даже плачет природа дождем или снегом. В этот день жалели всех убогих, несчастных и обиженных.
Мартирий Печерский (фото: wikipedia.org)
Если звезды светили тусклым светом, то это означает, что день будет ненастный;
7 ноября всегда идет дождь или снег;
Если в этот день встать утром, зажечь церковную свечу и попросить умерших родственников помочь советом, то решение проблемы придет на следующий день.
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