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УЗ назначит на новогодние праздники 35 дополнительных поездов

Новости » Экономика     04.11.2019 - 11:48
УЗ назначит на новогодние праздники 35 дополнительных поездов
Фото: электричка (РБК-Украина)

За период праздников "Укрзализныця" перевезет почти полмиллиона пассажиров

"Укрзализниця" назначит 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сказал глава компании Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба УЗ.

Как отметил Кравцов, в целом "Укрзализныця" планирует за период праздников увеличить объем пассажирских перевозок на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.

"Круглогодичных поездов и назначенных дополнительных хватит, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих по железной дороге во время зимних праздников", - сказал он.

Он также добавил, что "Укрзализныця" продолжает работать над вопросом запуска новых международных железнодорожных маршрутов. "Одним из главных вопросов является запуск со следующего года сообщения с Берлином", - заявил Кравцов.

Напомним, в августе 2019 года глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сказал, что компании планирует в следующем году вернуть поезд Киев-Берлин.

Как сообщало РБК-Украина, за 2018 год "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки дважды - на 12% в мае и 12% в октябре.

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Новости Украины УкрзализныцяпоездНовый год
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