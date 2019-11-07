Свято 7 листопада: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 7 листопада 2019 року християни церкви вшановують пам'ять ченця Печерського монастиря Мартирія, який зберігав строгий піст і був поставлений у диякони. У нього був дар творити чудеса. У 7-й пісні канону преподобним Дальніх печер згадується ім'я Мартирія.

Люди говорили, що 7 листопада навіть плаче природа дощем або снігом. В цей день шкодували всіх убогих, нещасних і скривджених.

Мартирій Печерський (фото: wikipedia.org)

Народні прикмети 7 листопада

Якщо зірки світили тьмяним світлом, то це означає, що день буде непогожий;

7 листопада завжди йде дощ або сніг;

Якщо у цей день встати вранці, запалити церковну свічку і попросити померлих родичів допомогти порадою, то вирішення проблеми прийде на наступний день.

Що не можна робити в цей день

Сьогодні не можна їсти хліб через те, що існує прикмета, що рік буде без хліба;

Жінкам не можна плакати в подушку 7 листопада, тому що вважається, що перо пам'ятає всі сльози і це означає, що неприємності збережуться на тривалий час. А якщо інший ляже на подушку, то всі біди перейдуть до нього;

Їжу після поминок не можна залишати собі. Її необхідно роздати нужденним і попросити, щоб вони помолилися за померлих.

Важливі події в Україні і світі 7 листопада

В 1917 році в Росії відбулася Жовтнева революція.

У 1972 році в США відбулися президентські вибори. Перемогу здобув кандидат від Республіканської партії, чинний президент Річард Ніксон.

У 1987 році в Тунісі відбулася Жасминова революція. Бен Алі став президентом.

У 1990 році у Михайла Горбачова на святковій демонстрації стріляв слюсар Олександр Шмонів.