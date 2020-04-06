Праздник 6 апреля: что нельзя делать, главные приметы

6 апреля украинцы отмечают день памяти преподобного Захария Постника
Какой сегодня праздник. 6 марта 2020 в Украине отмечают день памяти преподобного Захария Постника. Сохранившихся данных о детстве, юношестве и мирской жизни святого практически не осталось, а те, которые есть, очень противоречивы.
По преданию, жил преподобный в XI веке и его отец Иоанн, будучи смертельно болен, отдал на воспитание маленького сына своему другу Сергию, оставив малышу наследство. Сергий про наследство не упоминал, но со временем был раскрыт и наказан. Захарий же все полученные деньги отдал в монастырь.
Преподобный Захарий Постник, будучи в Киево-Печерском монастыре, принял иконичество и соблюдал строжайший пост, сутью которого был полнейший отказ от мирской пищи, кроме минимального количества зелени перед рассветом.
В некоторых преданиях, преподобного описывают как человека, которого боялись сами бесы, а ангелы удостаивали его своим обществом. Мощи его сохранились в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.
6 апреля 2020 - главные запреты дня:
6 апреля 2020 - главные приметы дня:
Ранее мы писали о том, какие праздники и выходные дни ждут украинцев в апреле.
А также о том, когда отмечаем Благовещание 2020, все традиции и запреты праздника.