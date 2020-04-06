Свято 6 квітня: що не можна робити, головні прикмети

6 квітня українці відзначають день пам'яті преподобного Захарія Постника
Яке сьогодні свято. 6 березня 2020 в Україні відзначають день пам'яті преподобного Захарія Постника. Збережених даних про дитинство, юнацтво та мирське життя святого практично не залишилося, а ті, які є, дуже суперечливі.
За переказами, жив преподобний в XI столітті і його батько Іван, будучи смертельно хворий, віддав на виховання маленького сина своєму другові Сергію, залишивши малюкові спадщину. Сергій про спадщину не згадував, але згодом був розкритий і покараний. Захарій всі отримані гроші віддав у монастир.
Преподобний Захарій Постник, будучи в Києво-Печерському монастирі, прийняв дотримувався суворого посту, суттю якого була цілковита відмова від мирської їжі, крім мінімальної кількості зелені перед світанком.
У деяких переказах, преподобного описують як людину, яку боялися самі біси, а ангели удостоювали його своїм товариством. Мощі його збереглися у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.
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