Свято 6 квітня: що не можна робити, головні прикмети

Яке сьогодні свято. 6 березня 2020 в Україні відзначають день пам'яті преподобного Захарія Постника. Збережених даних про дитинство, юнацтво та мирське життя святого практично не залишилося, а ті, які є, дуже суперечливі.

За переказами, жив преподобний в XI столітті і його батько Іван, будучи смертельно хворий, віддав на виховання маленького сина своєму другові Сергію, залишивши малюкові спадщину. Сергій про спадщину не згадував, але згодом був розкритий і покараний. Захарій всі отримані гроші віддав у монастир.

Преподобний Захарій Постник, будучи в Києво-Печерському монастирі, прийняв дотримувався суворого посту, суттю якого була цілковита відмова від мирської їжі, крім мінімальної кількості зелені перед світанком.

У деяких переказах, преподобного описують як людину, яку боялися самі біси, а ангели удостоювали його своїм товариством. Мощі його збереглися у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

6 квітня 2020 - головні заборони дня:

не потрібно працювати після обіду;

не можна прати, прибирати, займатися рукоділлям;

не рекомендується сваритися та лихословити;

6 квітня не варто ображати людей і тварин;

не можна думати погані думки і бажати комусь зла;

не можна відмовляти в допомозі тим, хто попросить;

6 квітня 2020 - головні прикмети дня:

якщо помолитися в цей день, то всі молитви будуть почуті;

якщо будинок й душа в чистоті, то велике благо прийде після Благовіщення;

будучи чистим і тілом і душею, здоров'я запалиться у вас із новою силою;

прокинувшись вранці, подякуйте близьких за те, що вони поруч;

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