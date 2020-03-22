Календарь на апрель: все выходные дни и праздники в Украине

В апреле украинцы смогут отдохнуть на один день больше
Выходных в апреле 2020 года будет на один день больше, так как в этом месяце православные украинцы будут праздновать один из главных церковных праздников – Пасху. Всего во втором весеннем месяце будет 21 рабочий день и 9 выходных.
Пасха в апреле будет отмечаться 19 апреля, соответственно, следующий день – понедельник, 21 апреля, также будет выходным днем. Таким образом выходные в Украине будут 4,5, 11, 12, 18, 19, 20, 25 и 26 апреля.
1 апреля – День смеха, а также Международный день птиц.
2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги.
4 апреля – Международный день интернета, День вебмастера, а также Международный день бродячих животных.
5 апреля – День геолога, а также Международный день супа.
6 апреля – Международный день спорта на благо мира и развития.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, а также Всемирный день здоровья.
8 апреля – Международный день цыган.
9 апреля – Еврейская Пасха Песах.
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, а также Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.
12 апреля – Вербное Воскресенье, Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, а еще Всемирный день рок-н-ролла.
17 апреля – День пожарной охраны.
18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест, День окружающей среды, а также День основания Общества Красного Креста.
19 апреля – Пасха.
22 апреля – Международный день Земли, а также Международный день секретаря.
23 апреля – Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога.
24 апреля – Международный день солидарности молодежи.
25 апреля – Международный день ДНК.
26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности, а также Международный день памяти Чернобыля.
28 апреля – Всемирный день охраны труда.
29 апреля – Международный день танца.
30 апреля – Международный день джаза, а также День пограничника.
Напомним, ранее мы публиковали календарь поминальных дней на 2020 год.