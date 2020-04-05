Благовещение в 2020 году: когда отмечаем, все традиции и запреты праздника

Благовещение Пресвятой Богородицы в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

На Благовещение нельзя работать в поле и давать в долг

Благовещение Пресвятой Богородицы в Украине один из самых важных христианских праздников. В 2020 году он будет отмечаться во вторник, 7 апреля. О том, какие существуют традиции, приметы и запреты в этот день – читайте в материале Styler.

Благовещение Пресвятой Богородицы – день почитания памяти о том, как Архангел Гавриил явился Деве Марии в Назарет и сообщил радостную весть, что ей предстоит зачать и родить младенца от Духа Святого. Этот ребенок станет Сыном Бога и Спасителем человечества.

Благовещение входит в число двунадесятых праздников и имеет свою фиксированную дату, она не смещается ежегодно и православные восточного обряда отмечают этот праздник 7 апреля. В католической церкви Благовещение отмечается 25 марта.

Традиции на Благовещение

В церкви в этот день проводят праздничные богослужения, однако в этом году прихожанам придется молиться онлайн, так как в Украине карантин из-за коронавируса продлили до 24 апреля.

Священнослужители в этот день выпускают в небо белых голубей. Эта традиция символизирует слова из священного писания о том, что Святой Дух сошел на господа во время его крещения в виде белого голубя.

В старину на Благовещение дома украшали первыми весенними цветами, что символизировало непорочность и новую жизнь.

Также в этот день полезно собирать лекарственные травы, так как по преданиям – это день расцвета всего живого на земле.

Женщины в этот день больше обычного заботились о мужьях и в старину существовало поверье, что если 40 раз назвать его "милым", то весь следующий год в доме будет жить счастье.

Пост на Благовещение менее строгий – позволено есть рыбу, растительное масло и даже выпить немного красного вина. Однако мясо и молочные продукты – под запретом.

Запреты на Благовещение

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, нельзя заниматься трудом по дому, нельзя шить и работать в поле.

Нельзя давать в долг и брать в долг. Нельзя одалживать соль и перец - к неудаче.

Женщины и девушки не должны плести косы и наряжаться.

На Благовещение в церквях не совершаются заупокойные службы и моления.

Напомним, ранее мы писали о том, какие праздники и выходные дни ждут украинцев в апреле.