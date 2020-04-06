Праздник 6 апреля: что нельзя делать, главные приметы

6 апреля - какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать (коллаж: РБК-Украина)

6 апреля украинцы отмечают день памяти преподобного Захария Постника

Какой сегодня праздник. 6 марта 2020 в Украине отмечают день памяти преподобного Захария Постника. Сохранившихся данных о детстве, юношестве и мирской жизни святого практически не осталось, а те, которые есть, очень противоречивы.

По преданию, жил преподобный в XI веке и его отец Иоанн, будучи смертельно болен, отдал на воспитание маленького сына своему другу Сергию, оставив малышу наследство. Сергий про наследство не упоминал, но со временем был раскрыт и наказан. Захарий же все полученные деньги отдал в монастырь.

Преподобный Захарий Постник, будучи в Киево-Печерском монастыре, принял иконичество и соблюдал строжайший пост, сутью которого был полнейший отказ от мирской пищи, кроме минимального количества зелени перед рассветом.

В некоторых преданиях, преподобного описывают как человека, которого боялись сами бесы, а ангелы удостаивали его своим обществом. Мощи его сохранились в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

6 апреля 2020 - главные запреты дня:

нельзя тяжело работать после обеда;

нельзя стирать, убирать, заниматься рукоделием;

не рекомендуется ссориться и сквернословить;

6 апреля не стоит обижать людей и животных;

нельзя думать плохие мысли и желать кому-то зла;

нельзя отказывать в помощи тем, кто попросит;

6 апреля 2020 - главные приметы дня:

если помолиться в этот день, то все молитвы будут услышаны;

если дом и душа в чистоте, то большое благо придет после Благовещения;

будучи чистым и телом и душой, здоровье затрепыхается в вас с новой силой;

проснувшись утром, поблагодарите близких за то, что они рядом;

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