ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Свято 6 квітня: що не можна робити, головні прикмети

STYLERЖиття    06.04.2020 - 06:02
Свято 6 квітня: що не можна робити, головні прикмети
6 квітня - яке сьогодні свято, що можна і не можна робити (колаж: РБК-Україна)

6 квітня українці відзначають день пам'яті преподобного Захарія Постника

Яке сьогодні свято. 6 березня 2020 в Україні відзначають день пам'яті преподобного Захарія Постника. Збережених даних про дитинство, юнацтво та мирське життя святого практично не залишилося, а ті, які є, дуже суперечливі.

За переказами, жив преподобний в XI столітті і його батько Іван, будучи смертельно хворий, віддав на виховання маленького сина своєму другові Сергію, залишивши малюкові спадщину. Сергій про спадщину не згадував, але згодом був розкритий і покараний. Захарій всі отримані гроші віддав у монастир.

Преподобний Захарій Постник, будучи в Києво-Печерському монастирі, прийняв дотримувався суворого посту, суттю якого була цілковита відмова від мирської їжі, крім мінімальної кількості зелені перед світанком.

У деяких переказах, преподобного описують як людину, яку боялися самі біси, а ангели удостоювали його своїм товариством. Мощі його збереглися у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

6 квітня 2020 - головні заборони дня:

  • не потрібно працювати після обіду;
  • не можна прати, прибирати, займатися рукоділлям;
  • не рекомендується сваритися та лихословити;
  • 6 квітня не варто ображати людей і тварин;
  • не можна думати погані думки і бажати комусь зла;
  • не можна відмовляти в допомозі тим, хто попросить;

6 квітня 2020 - головні прикмети дня:

  • якщо помолитися в цей день, то всі молитви будуть почуті;
  • якщо будинок й душа в чистоті, то велике благо прийде після Благовіщення;
  • будучи чистим і тілом і душею, здоров'я запалиться у вас із новою силою;
  • прокинувшись вранці, подякуйте близьких за те, що вони поруч;

Раніше ми писали про те, які свята і вихідні дні чекають на українців у квітні.

А також про те, коли відзначаємо Благовіщення 2020, всі традиції і заборони свята.

Благовіщення в 2020 році: коли відзначаємо, всі традиції і заборони свята Свято 5 квітня: що сьогодні категорично заборонено робити, прикмети дня
Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся