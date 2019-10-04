Праздник 4 октября: что нельзя делать сегодня, важные приметы

Сегодня, 4 октября, отмечается память священномучеников Ипатия и Андрея, которые потом стали святыми
Какой сегодня праздник. 4 октября христиане почитает память апостола от 70-ти Кодрата Афинского, который проповедовал Божие слово в Магнезии и Афинах. Когда святой находился в Малой Азии, он подал императору Адриану творение в защиту христиан, после прочтения которого, правитель издал указ не осуждать никого без доказательств.
Кодрат был свидетелем крестной смерти Иисуса Христа и его чудесного воскрешения. Он проповедовал христианство в Греции. Однажды его очень сильно закидали камнями, но ему удалось спастись. Умер он в тюрьме от голода, куда его насильно заключили.
Фото: Святой Кодрат Афинский (vsyamagik.ru)
Также в этот день почитают память священномучеников Ипатия и Андрея. Они родились в Малой Азии. В детстве вместе учились в одной обители. В зрелом возрасте Ипатий принял иночество, и посвятил свою жизнь безмолвию. Андрей всю свою жизнь угождал людям и служил им.
Также 4 октября Православная церковь празднует обретение мощей святителя Димитрия (1651-1709) – епископа, духовного писателя, проповедника и педагога.
Фото: Святые Ипатий и Андрей (vsyamagik.ru)
Отметим, что в старину в этот день знахари лечили у женщин, кормящих грудью, мастит. Они закапывали яичную скорлупу в землю, потом варили в святой воде и читали заговоры. Потом воду давали пить женщине с маститом.
Также в этот день молятся о заступничестве вдов и сирот святому Димитрию, о помощи в нужде бедным людям, при лечении легочных болезней. Если у вас или кого-то из близких людей проблемы со здоровьем, закажите молебен святому и прочтите несколько раз молитву.