Свято 4 жовтня: що не можна робити сьогодні, важливі прикмети

Яке сьогодні свято. 4 жовтня християни вшановують пам'ять апостола від 70-ти Кодрата Афінського, який проповідував Боже слово в Магнезії та Афінах. Коли святий знаходився в Малій Азії, він подав імператору Адріану творіння на захист християн, після прочитання якого, правитель видав указ не засуджувати нікого без доказів.

Кодрат був свідком хресної смерті Ісуса Христа і його чудесного воскресіння. Він проповідував християнство в Греції. Одного разу його дуже сильно закидали камінням, але йому вдалося врятуватися. Помер він у в'язниці від голоду, куди його насильно посадили.

Фото: Святий Кодрат Афінський (vsyamagik.ru)

Також у цей день вшановують пам'ять священномучеників Іпатія і Андрія. Вони народилися в Малій Азії. У дитинстві разом вчилися в одній обителі. У зрілому віці Іпатій прийняв чернецтво, і присвятив своє життя безмовності. Андрій все своє життя догоджав людям і служив їм.

Також 4 жовтня Православна церква святкує набуття мощей святителя Димитрія (1651-1709) – єпископа, духовного письменника, проповідника і педагога.

Фото: Святі Іпатій і Андрій (vsyamagik.ru)

Прикмети та повір'я 4 жовтня:

Яка погода у цей день, така протримається ще місяць.

Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер - зима буде холодною.

Якщо в норах кротів багато соломи – зима буде суворою.

Домашня птиця сильно линяє – скоро настане зима

Мало грибів і багато горіхів – до суворої і сніжної зими.

Якщо вдень холодно, а до ночі потепліло – варто чекати непогоди.

Якщо листя берези почали жовтіти з верхівки, то весна буде ранньою, якщо знизу – пізньої.

Відзначимо, що в давнину в цей день знахарі лікували у жінок, які годують груддю, мастит. Вони закопували яєчну шкаралупу в землю, потім варили у святій воді і читали змови. Потім воду давали пити жінці з маститом.

Також у цей день моляться про заступництво вдів і сиріт святому Димитрію, про допомогу в нужді бідним людям, при лікуванні легеневих хвороб. Якщо у вас або когось із близьких людей проблеми зі здоров'ям, замовте молебень святому і прочитайте кілька разів молитву.