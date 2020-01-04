Праздник 4 января: что нельзя делать в этот день, все приметы

4 января 2020 (фото: коллаж РБК-Украина)

4 января верующие отмечают День Святой Анастасии

Какой сегодня праздник. 4 января православные отмечают День Святой Анастасии, которая известна как покровительница беременных женщин. Она росла во времена правления императора Диоклетиана, который занимался жестокими гонениями на христиан.

У святой Анастасии была мать, которая воспитывала ее в христианской вере. При этом ее отец был сенатором-язычником, и он не хотел даже и слышать о христианах и их вере. Тем более, что вера христиан тогда не одобрялась властью. За веру людей отдавали на растерзание львам.

Когда мать Анастасии умерла, отец отдал свою дочь в жены богачу Помплию, который был ей неприятен из-за своего отношения к христианской вере. Она хотела сохранить невинность, и каждый раз, когда муж пытался подступиться к ней она говорила, что болеет неизлечимым заболеванием и избегала его.

После смерти своего мужа, она тратила деньги на помощь христианам. Когда об этом узнал император Диоклетиан, то пришел в ярость и приказал привязать Анастасию к четырем столбам и разжечь под ней огонь. Когда это сделали пламя не коснулось ее тела, а дух вознесся к Богу.

Святая Анастасия (фото: wikipedia.org)

Народные приметы 4 января

Погода 4 января предвещает погоду в октябре;

Если на крыше дома много сосулек, значит будет урожайный год;

Если на День Анастасии облака плывут против ветра, то в ближайшие дни будут снегопады;

Если в реке стало меньше воды, значит, год будет неблагоприятным для рыболовства. Также, такая примета предвещает засуху летом.

Что нельзя делать 4 января

Сегодня нельзя бить животных, иначе у человека будут проблемы с ногами, возникнут различные болезни.

Нельзя ходить по дому босиком, потому что близкий человек может сесть в тюрьму.

В этот день нельзя вязать, чтобы никто из родственников не был осужден.

В День Анастасии беременным женщинам запрещалось шить.

Сегодня нельзя прокалывать уши, поскольку они будут долго заживать.