Свято 4 січня: що не можна робити в цей день, всі прикмети

4 січня віруючі відзначають День Святої Анастасії
Яке сьогодні свято. 4 січня православні відзначають День Святої Анастасії, яка відома як покровителька вагітних жінок. Вона росла в часи правління імператора Діоклетіана, який займався жорстокими гоніннями на християн.
У святої Анастасії була мати, яка виховувала її в християнській вірі. При цьому її батько був сенатором-язичником, і він не хотів навіть чути про християн і їх віру. Тим більше, що віра християн тоді не схвалювалась владою. За віру людей віддавали на розтерзання левам.
Коли мати Анастасії померла, батько віддав свою дочку в дружини багатієві Помплію, який був їй неприємний через своє відношення до християнської віри. Вона хотіла зберегти невинність, і кожен раз, коли чоловік намагався підступитися до неї вона говорила, що хворіє невиліковним захворюванням і уникала його.
Після смерті свого чоловіка, вона витрачала гроші на допомогу християнам. Коли про це дізнався імператор Діоклетіан, то розлютився і наказав прив'язати Анастасію до чотирьох стовпів і розпалити під нею вогонь. Коли це зробили полум'я не торкнулося її тіла, а дух зійшов до Бога.
Свята Анастасія (фото: wikipedia.org)
Сьогодні не можна бити тварин, інакше у людини будуть проблеми з ногами, виникнуть різні хвороби.
Не можна ходити по будинку босоніж, тому що близька людина може сісти у в'язницю.
В цей день не можна в'язати, щоб ніхто з родичів не був засуджений.
У День Анастасії вагітним жінкам заборонялося шити.
Сьогодні не можна проколювати вуха, оскільки вони будуть довго гоїтися.