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Праздник 4 мая: все приметы дня, что можно и нельзя делать

STYLERЖизнь    04.05.2020 - 06:01
Праздник 4 мая: все приметы дня, что можно и нельзя делать
4 мая - какой сегодня праздник (коллаж: РБК-Украина)

4 мая в Украине почитается память священномученика Януария

Какой сегодня праздник. 4 мая 2020 года почитается память священномученика Януария, являющегося покровителем Неаполя. Святой Януарий известен в католическом мире чудом, регулярно происходящим на его реликвиях. В настоящее время чудо совершается трижды в год. Чем особенен день почитания священномученика Януария, какие традиции связаны с этим днем и как получить чудесную помощь от святого – читайте ниже.

Священномученик Януарий является одним из важнейших святых в католическом и православном мирах. Считается, что он может выполнить любую просьбу три раза в год и в день его почтения. Для этого важно совершить правильную молитву о прошении и благодарности.

Народные приметы на 4 мая

  • Дождь 4 мая идет из высоких облаков – земля пропитается влагой хорошо.
  • Первый гром звучит сильно и гулко – ждите богатого урожая хлеба.
  • Мелкий дождь 4 мая идет медленно – будет ненастье.
  • Черемуха в этот день начала цвести – ждите очень жаркого и засушливого лета. Чем раньше появятся цветы, тем сильнее будет жара.
  • Цветков на черемухе появилось очень много - ждите летних дождей.

Что можно делать в этот день

  1. В этот день смело составляйте планы на ближайшее время – они обязательно сбудутся.
  2. Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.

Что нельзя делать 4 мая

  • Сегодня не рекомендуется много работать, сэкономьте свои силы и старайтесь отдыхать по возможности.
  • Также в этот день не рекомендуется делать дорогостоящие покупки.
  • 4 мая также следует быть особенно осторожными с техникой и транспортом.

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