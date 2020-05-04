Свято 4 травня: всі прикмети дня, що можна і не можна робити

4 травня - яке сьогодні свято (колаж: РБК-Україна)

4 травня в Україні вшановується пам'ять священномученика Януарія

Яке сьогодні свято. 4 травня 2020 року вшановується пам'ять священномученика Януарія, який є покровителем Неаполя. Святий Януарій відомий в католицькому світі дивом, яке регулярно відбувається на його реліквії. Зараз чудо відбувається тричі на рік. Чим особливий день вшанування священномученика Януарія, які традиції пов'язані з цим днем і як отримати чудову допомогу від святого – читайте нижче.

Священномученик Януарій є одним з найважливіших святих у католицькому і православному світах. Вважається, що він може виконати будь-яке прохання три рази в рік і в день його вшанування. Для цього важливо зробити правильну молитву про прохання та подякувати за все, що маєте.

Народні прикмети на 4 травня

Дощ 4 травня йде з високих хмар – земля просочиться вологою добре.

Перший грім звучить сильно і гулко – чекайте багатого врожаю хліба.

Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.

Черемшина в цей день почала цвісти – чекайте дуже спекотного і посушливого літа. Чим раніше з'являться квіти, тим сильніше буде спека.

Квіток на черемшині з'явилося дуже багато - чекайте літніх дощів.

Що можна робити в цей день

У цей день сміливо складайте плани на найближчий час – вони обов'язково збудуться. Рекомендується в цей день завершити всі заплановані раніше справи.

Що не можна робити 4 травня

Сьогодні не рекомендується багато працювати, заощаджуйте свої сили та намагайтеся відпочивати по можливості.

Також в цей день не рекомендується робити дорогі покупки.

4 травня також слід бути особливо обережними з технікою і транспортом.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, коли відзначати День матері в Україні у 2020 році.