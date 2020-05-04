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Свято 4 травня: всі прикмети дня, що можна і не можна робити

STYLERЖиття    04.05.2020 - 06:01
Свято 4 травня: всі прикмети дня, що можна і не можна робити
4 травня - яке сьогодні свято (колаж: РБК-Україна)

4 травня в Україні вшановується пам'ять священномученика Януарія

Яке сьогодні свято. 4 травня 2020 року вшановується пам'ять священномученика Януарія, який є покровителем Неаполя. Святий Януарій відомий в католицькому світі дивом, яке регулярно відбувається на його реліквії. Зараз чудо відбувається тричі на рік. Чим особливий день вшанування священномученика Януарія, які традиції пов'язані з цим днем і як отримати чудову допомогу від святого – читайте нижче.

Священномученик Януарій є одним з найважливіших святих у католицькому і православному світах. Вважається, що він може виконати будь-яке прохання три рази в рік і в день його вшанування. Для цього важливо зробити правильну молитву про прохання та подякувати за все, що маєте.

Народні прикмети на 4 травня

  • Дощ 4 травня йде з високих хмар – земля просочиться вологою добре.
  • Перший грім звучить сильно і гулко – чекайте багатого врожаю хліба.
  • Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.
  • Черемшина в цей день почала цвісти – чекайте дуже спекотного і посушливого літа. Чим раніше з'являться квіти, тим сильніше буде спека.
  • Квіток на черемшині з'явилося дуже багато - чекайте літніх дощів.

Що можна робити в цей день

  1. У цей день сміливо складайте плани на найближчий час – вони обов'язково збудуться.
  2. Рекомендується в цей день завершити всі заплановані раніше справи.

Що не можна робити 4 травня

  • Сьогодні не рекомендується багато працювати, заощаджуйте свої сили та намагайтеся відпочивати по можливості.
  • Також в цей день не рекомендується робити дорогі покупки.
  • 4 травня також слід бути особливо обережними з технікою і транспортом.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, коли відзначати День матері в Україні у 2020 році.

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