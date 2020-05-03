Троица в Украине в 2020 году: дата и традиции праздника

Троица в Украине в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

На Троицу в 2020 году украинцы получат еще один дополнительный выходной

День Святой Троицы в Украине в 2020 году выпадает на воскресенье, 7 июня. По закону Украины, следующий день после этого праздника также будет выходным – это понедельник, 8 июня. История и традиции этого праздника в Украине – читайте в материале Styler.

История Дня Святой Троицы

Это один из основных христианских праздников, который был установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов и Деву Марию. Святая Троица символизирует собой единство Святого Духа, Бога-Отца и Бога-сына.

Согласно писанию, Святой Дух сошел в виде огненных языков и огонь символизировал собой способность и силу прощать грехи, очищать, освящать и согревать душу человека. В день снисхождения огня в Иерусалиме было много верующих, к которым вышли апостолы и начали читать проповеди на разных языках.

В конце проповеди верующие начали вопрошать апостолов о том, что им надлежит сделать. На что апостол Петр ответил, что им нужно покаяться и креститься для прощения грехов во имя Иисуса Христа. Считается, что именно в этот день душа человека может расцветать плодами добродетели под воздействием Божьей Благодати.

Троица отмечается ежегодно, и ее дата меняется в зависимости от даты Пасхи – на 50-день после Светлого Христового Воскресенья.

Традиции и обычаи на Троицу

Главное отличие Троицы – это зеленый цвет, который символизирует все живое и вечную жизнь. В субботу, накануне праздника, в храмах проводят всенощные бдения, а утром – праздничные литургии. Во время утренней службы освящают воду, веточки деревьев и траву, которыми потом украшают храмы и дома.

Веточки и траву после праздника засушивают и хранят на протяжении года, так как существует поверье, что они оберегают жилье человека от невзгод и болезней.

Перед праздником в домах обязательно наводят порядки и готовят праздничный стол. После посещения службы семья собирается за обеденным столом или посещает родных. Вечером организовывают праздничные гуляния на природе.

Также в этот день принято посещать кладбища, и оставлять угощения на могилах усопших родственников.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько праздников украинцы будут отмечать в мае 2020 года.