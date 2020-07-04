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Праздник 4 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать

STYLERЖизнь    04.07.2020 - 06:35
Праздник 4 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать
Праздник 4 июля (коллаж РБК-Украина)

В народе в эту дату отмечается Ульянов день

Какой сегодня праздник. 4 июля наши предки всегда отмечали Ульянов день. Обычно в это время зацветала липа, из цвета которой люди варили различные отвары и снадобья, обладающие потогонными, бактерицидными, жаропонижающими и другими свойствами. Липой запасались на весь год.

С Ульяновым днем в народе было связано большое количество поверий и примет, по которым старались узнать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.

Люди верили, что в давние времена жили двое влюбленных по имени Ульян и Ульяна. Однажды Ульян ходил по полям и лугам, звал Ульяну, а та сидела на берегу, засмотревшись на воды бурной реки. Опомнилась Ульяна только вечером, прибежала на луг, но Ульян в это время ушел к реке по другой дороге. Так Ульян и Ульяна разминулись, а сейчас до сих пор не могут встретиться.

День Ангела празднуют – Терентий, Юлиан (Юлий).

Приметы этого дня

  • Принято было именно на Ульянов день, 4 июля, собирать липу, которая, согласно древним верованиям и приметам, могла избавлять человека от сглаза.
  • Цветки липы, собранные в этот день, будут обладать целебной силой.
  • Если липа во дворе засохла – ждите беды.
  • Если растения 4 июля поражены мучнистой росой – именно сегодня нужно бороться с этим вредителей.
  • В этот день готовили специальный липовый порошок, который может залечивать ожоги и останавливать кровотечение.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя расставаться с любимыми

Как мы ранее писали, в Украине появится еще один новый праздник.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Праздники
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