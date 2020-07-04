Праздник 4 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать

В народе в эту дату отмечается Ульянов день
Какой сегодня праздник. 4 июля наши предки всегда отмечали Ульянов день. Обычно в это время зацветала липа, из цвета которой люди варили различные отвары и снадобья, обладающие потогонными, бактерицидными, жаропонижающими и другими свойствами. Липой запасались на весь год.
С Ульяновым днем в народе было связано большое количество поверий и примет, по которым старались узнать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.
Люди верили, что в давние времена жили двое влюбленных по имени Ульян и Ульяна. Однажды Ульян ходил по полям и лугам, звал Ульяну, а та сидела на берегу, засмотревшись на воды бурной реки. Опомнилась Ульяна только вечером, прибежала на луг, но Ульян в это время ушел к реке по другой дороге. Так Ульян и Ульяна разминулись, а сейчас до сих пор не могут встретиться.
День Ангела празднуют – Терентий, Юлиан (Юлий).
Как мы ранее писали, в Украине появится еще один новый праздник.
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Автор: Людмила Жукова