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В Украине появится еще один новый праздник

Новости » Общество     01.07.2020 - 14:51
В Украине появится еще один новый праздник
Фото: вино (pixabay.com)

Кабмин согласовал соответствующий указ Зеленского

В Украине появится еще один новый праздник - День виноградаря и винодела. Кабинет министров поддержал соответствующий указ президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Установить в Украине профессиональный праздник - день виноградаря и винодела, который отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - указано в тексте указа.

Следует отметить, ранее Кабмин согласовал указ президента об установлении Дня таможенника - 25 июня. Эта дата - день принятия Верховной радой закона "О таможенном деле в Украине" в 1991 году.

Как писало РБК-Украина, в 2018 году президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию производства теруарних вин и натуральных медовых напитков".

Напомним, в Украине в 2019-м появился новый официальный праздничный день - День отца; отмечать новый праздник будут ежегодно, в третье воскресенье июня.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийКабинет Министров Украинывинодельческая отрасль
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