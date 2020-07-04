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Свято 4 липня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

STYLERЖиття    04.07.2020 - 06:35
Свято 4 липня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити
Свято 4 липня (колаж РБК-Україна)

У народі в цей день відзначається Ульянів день

Яке сьогодні свято. 4 липня наші предки завжди відзначали Ульянов день. Звичайно в цей час зацвітала липа, з кольору якої люди варили різні відвари і зілля, що мають потогінні, бактерициді жарознижувальні й інші властивості. Липою запасалися на весь рік.

З Ульяновим днем в народі було пов'язано велика кількість повір'їв і прикмет, за якими намагалися дізнатися, якою буде погода найближчими днями і місяцями.

Люди вірили, що в давні часи жили двоє закоханих імені Улян і Уляна. Одного разу Улян ходив по полях і луках, кликав Уляну, а та сиділа на березі, задивившись на води бурхливої річки. Схаменулася Уляна тільки ввечері, прибігла на луг, але Улян в цей час пішов до річки по іншій дорозі. Так Улян і Уляна розминулися, а зараз дотепер не можуть зустрітися.

День Ангела святкують – Терентій, Юліан (Юлій).

Прикмети цього дня

  • Прийнято було саме на Ульянів день, 4 липня, збирати липу, яка, за давніми віруваннями і прикметами, могла рятувати людину від пристріту.
  • Квітки липи, зібрані у цей день, будуть мати цілющу силу.
  • Якщо липа у дворі засохла – чекайте біди.
  • Якщо рослини 4 липня уражені борошнистою росою – саме сьогодні потрібно боротися з цим шкідників.
  • В цей день готували спеціальний липовий порошок, який може заліковувати опіки і зупиняти кровотечу.

Що не можна робити в цей день

  • В цей день не можна розлучатися з улюбленими

Як ми раніше писали, в Україні з'явиться ще одне нове свято.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Праздники
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