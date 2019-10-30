Праздник 30 октября: что нельзя делать сегодня, приметы и поверья

30 октября христиане чтят мученика Андрея Критского и пророка Осию (Фото: коллаж РБК-Украина)

Праздник Осия Колесник в народном календаре 30 октября считался фактической границей осени и зимы, и выполнение особых правил в этот день сулило защиту от беды

Какой сегодня праздник. 30 октября православные почитают преподобного мученика, святителя, архиепископа Андрея Критского, который жил в VIII веке, а также библейского пророка Осию, жившего в Израильском царстве в VIII веке до Рождества Христова. В народе праздник получил название Осия Колесник или Осия Осенний, и с этого дня наши предки начинали готовить сани, а телеги прятали до весны. Дата имеет свои традиции и различные запреты, нарушение которых могло призвать беду и обернуться травмами.

Пророк Осия очень активно боролся с идолопоклонничеством и обращал сердца язычников к Господу. Он первым стал записывать свои пророчества, многие из которых сбылись. В частности, он предсказал прекращение ветхозаветных жертв и пришествия на землю Спасителя, его смерть и воскрешение. Также Осия говорил, что Господь отвернется от Дома Израиля и призовет в Царствие свое язычников, которые веруют в него.

Добавим, что пророк почитается не только в христианстве, но также в иудаизме и

исламе.

30 октября верующие почитают пророка Осию (Фото из открытых источников)

Христианский богослов, проповедник и архиепископ Гортины на Крите Андрей Критский (или Иерусалимский) родился приблизительно через 900 лет в Дамаске (Сирия). В церковных преданиях говорится, что от рождения он был немым, однако в семилетнем возрасте принял причастие и исцелился. В 14 лет он ушел в монастырь и вскоре заслужил большое уважение. Андрей обличал еритиков и боролся с их учениями, проповедовал веру во Христа, слыл великим оратором. В правление императора Юстиниана II был рукоположен в архиепископа.

Встав на защиту христиан, активный сторонник иконопочитания принял мученическую смерть уже при императоре Константине Копрониме.

Считается, что святитель Андрей Критский изобрел или как минимум первым ввел в византийскую литургическую службу форму канона.

30 октября также чтят память святителя мученика Андрея Критского (Фреска: Мучение св. Андрея Критского. Мастер Тзортзи (Зорзис) Фука. Афон, монастырь Дионисиат. 1547 год / Фото из открытых источников)

Традиции и правила:

В народном календаре на Осию множество примет и поверий связано с колесом - поэтому праздник еще называется Осия Колесник. По нему предсказывали погоду, и в звуке скрипа колеса могли "расслышать" также, какой будет урожай.

Колесо у славян считалось символом жизни и солнца, оберегом от злых сил, его применяли для различных обрядов и лечения болезней. При этом считалось, что ведьмы и колдуны могли принять форму колеса и передвигаться по дороге. Так, говорили, что если у катящегося по тропинке колеса вырывали спицы, то эти злодеи потеряют конечности - руки или ноги.

Наши предки на Осию Осеннего перед тем, как прятать телеги в сараи, обязательно должны были привести их в полный порядок, отремонтировать все колеса, очистить и смазать дегтем и смолой колеса. Верили, что если этого не сделать сегодня, то в дороге произойдет неприятность или можно получить травму.

На Осию множество примет и поверий связано с колесом (Фото: ubackground.com)

После этого доставали сани для покрытой снегом или грязью (характерной для этого сезона) дороги. Таким образом - праздник 30 октбяря можно назвать практически границей между осенью и зимой.

Кроме того, в эту дату нужно было особо ухаживать за лошадьми, чтобы призвать в свой дом достаток и благополучие.

Главные приметы на Осию Осеннего: