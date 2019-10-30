Свято 30 жовтня: що не можна робити сьогодні, прикмети та повір'я

30 жовтня християни вшановують мученика Андрія Критського і пророка Осію (Фото: колаж РБК-Україна)

Свято Осія Колесник в народному календарі 30 жовтня вважався фактичної кордоном осені та зими, і виконання особливих правил у цей день обіцяло захист від біди

Яке сьогодні свято. 30 жовтня православні вшановують преподобного мученика, святителя, архієпископа Андрія Критського, який жив у VIII столітті, а також біблійного пророка Осію, який жив у Ізраїльському царстві в VIII столітті до Різдва Христового. В народі свято отримало назву Осія Колесник або Осія Осінній, і з цього дня наші пращури починали готувати сани, а воза ховали до весни. Дата має свої традиції та різні заборони, порушення яких могло закликати біду і обернутися травмами.

Пророк Осія дуже активно боровся з ідолопоклонством і звертав серця язичників до Господа. Він першим став записувати свої пророцтва, багато з яких збулися. Зокрема, він передбачив припинення старозавітних жертв і пришестя на землю Спасителя, його смерть та воскресіння. Також Осія казав, що Господь відвернеться від Дому Ізраїлю і покличе у Царство своє язичників, які вірують в нього.

Додамо, що пророк шанується не тільки в християнстві, але також в іудаїзмі та

ісламі.

30 жовтня віруючі вшановують пророка Осію (Фото з відкритих джерел)

Християнський богослов, проповідник і архієпископ Гортини на Криті Андрій Критський (або Єрусалимський) народився приблизно через 900 років у Дамаску (Сирія). У церковних переказах говориться, що від народження він був німим, проте в семирічному віці прийняв причастя і зцілився. У 14 років він пішов у монастир і незабаром заслужив велику повагу. Андрій викривав єритиків та боровся з їх вченнями, проповідував віру в Христа, мав славу великого оратором. У правління імператора Юстиніана II був висвячений на архієпископа.

Ставши на захист християн, активний прихильник іконошанування прийняв мученицьку смерть вже при імператорі Костянтині Копронімі.

Вважається, що святитель Андрій Критський винайшов або щонайменше першим ввів у візантійську літургійну службу форму канон.

30 жовтня також вшановують пам'ять святителя мученика Андрія Критського (Фреска: Мука св. Андрія Критського. Майстер Тзортзі (Зорзіс) Фука. Афон, монастир Діонісіат. 1547 рік / Фото з відкритих джерел)

Традиції та правила:

У народному календарі на Осію більшість прикмет та повір'їв пов'язані з колесом - тому свято ще називається Осія Колесник. За ним передбачали погоду, і в звуці рипіння колеса могли "розчути" також, який буде врожай.

Колесо у слов'ян вважалося символом життя і сонця, оберегом від злих сил, його застосовували для різних обрядів та лікування хвороб. При цьому вважалося, що відьми і чаклуни могли прийняти форму колеса і пересуватися дорогою. Так, казали, що якщо у колеса, що котиться стежкою, виривали спиці, то ці лиходії втратять кінцівки - руки або ноги.

Наші пращури на Осію Осіннього перед тим, як ховати вози в сараї, обов'язково повинні були привести в повний порядок, відремонтувати всі колеса, очистити і змастити дьогтем і смолою колеса. Вірили, що якщо цього не зробити сьогодні, то в дорозі станеться неприємність чи можна отримати травму.

На Осію більшість прикмет та повір'їв пов'язані з колесом (Фото: ubackground.com)

Після цього діставали сани для покритої снігом або брудом (характерним для цього сезону) дороги. Таким чином - свято 30 жовтня можна назвати практично кордоном між осінню та зимою.

Крім того, в цю дату потрібно було особливо доглядати за кіньми, щоб закликати в хату достаток і благополуччя.

Головні прикмети на Осію Осіннього: