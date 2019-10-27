Астролог назвал знаки Зодиака, которым фантастически повезет до конца года

Гороскоп удачи 2019 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Гороскоп удачи 2019 для всех знаков Зодиака определил счастливчиков, кого ждет оглушительный успех до конца года. Астролог Павел Глоба дал прогноз

Гороскоп удачи 2019 для всех знаков Зодиака определил главных фаворитов Фортуны, к которым она станет максимально благосклонной и преподнесет приятные сюрпризы до конца этого года. Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе дает важные рекомендации, как не отпугнуть везенье и получить от него наибольшие выгоды, ведь под грузом различных хлопот можно не обратить внимание на намеки звезд или опрометчиво прислушаться к советам завистников и недоброжелателей.

Близнецы

Если Близнецы в первой половине осени столкнулись с некоторой неопределенностью и сложностями на работе, то астрологический прогноз обещает представителям этого зодиакального круга знаковый период во второй половине ноября - декабре. К концу 2019 рабочие процессы долны не только полностью стабилизироваться, но и сулят карьерный рост. Для этого следует продемонстрировать присущую Близнецам амбициозность и целеустремление, умноженные на усердие и четкий математический подход к решению поставленных задач. Также очень высока вероятность солидного финансового роста, что может проявиться в крупной премии или дивидентах от капиталовложений. Эксперт в то же время рекомендует в ноябре не давать деньги в долг, так как возврата в скорости не дождетесь.

Гороскоп удачи 2019 - каким знакам Зодиака крупно повезет до конца года (Фото: коллаж РБК-Украина)

У одиноких Близнецов в начале декабря должен наступить позитивный период для возможности завязать новые отношения, поэтому важно больше верить в себя и свой шарм, а предстоящие новогодние праздники очень будут кстати для устраивания рандеву и совместных вечеринок. В целом астролог призывает представителей этого знака Зодиака не плыть по течению, проявлять больше инициативы и откликаться на доброту и внимание других людей.

Девы

Девам астрологический прогноз на 2019 сулит возможность максимально раскрыть свои навыки и врожднные таланты, а позитивная энергетика - вдохновение и усиление интуиции - поможет реализовать амбициозные планы, не прилагая к этому больших усилий. Звезды будут благосклонны к представителям этого знака Зодиака и внесут в их жизнь положительные изменения. К середине ноября перед Девами откроются долгожданные перспективы. Творческий подход и совершенствование навыков позволят добиться скорого завершения серьезных проектов, успеха и признания, и как следствие заметное пополнения бюджета.

Между тем, астролог призывает обратить внимание на риски столкнуться с проблемами из-за недоброжелателей, которые попытаются сделать "подножки", предложив сомнительные вложения. Важно не стесняться спрашивать совета у родных и близких, которые помогут "отделить злаки от плевел".

Самым удачным периодом, согласно прогнозу эксперта, для Дев должен стать конец декабря, поэтому новогодний отдых или поездка на праздник с друзьями или семьей может стать счастливее и веселее вдвойне.

Рыбы

В гороскопе удачи 2019 Рыбам ближе к концу года Фортуна может принести фантастические сюрпризы. В астрологическом прогнозе говорится о возможности кардинальных изменений в финансовой сфере и на амурном фронте. Декабрь откроет "окно возможностей" для удачных капиталовложений - только к вопросам инвестирования нужно подходить мудро и с трезвым расчетом. На профессиональном поприще Рыб также ожидают положительные сдвиги, и тут важно не переусердствовать с инициативами и не хвататься за несколько дел одновременно.

Гороскоп удачи 2019 - каким знакам Зодиака крупно повезет до конца года (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Несемейные Рыбы на любовном фронте смогут перейти со своими вторыми половинками на новую ступень отношений, а у представителей этого знака Зодиака без пары высоки шансы изменить ситуацию и завязать роман. Так, окончание года способно стать периодом значительных позитивных новшеств для Рыб, только важно проявлять решительность и смелость.