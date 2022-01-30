Праздник 30 января: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно в Антонов день

30 декабря 2022 в церковном календаре особенный праздник - Антония Великого, отшельника, основателя христианского монашества. В народе его называют Антона-Перезимника, Антонины-половины или просто Антонов день.
Что можно и нельзя делать в праздник, традиции, приметы, у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.
Антон-Перезимник - такое название день получил, так как считалось, что половина зимы уже прошла и скоро наступит весна.
Святому Антонию молились о здоровье и безопасности домашних животных.
Принято было печь особенные колобки, хлеб, который символизирует солнце, и угощать ими детвору. Колобки раздавали родным и близким на здоровье.
Рано утром наши предки проводили обряд, который помогал обхитрить нечистую силу. Тот, кто выходил первым из дома, должен был возвращаться домой пятками вперед. Такой ритуал демонстрировал, что в жилище пришел сам хозяин.
Антонина, Божена, Антон, Антоний, Виктор, Георгий, Егор, Ефрем, Иван, Павел, Феодосий, Юрий. Обязательно поздравьте родных и близких, которых так зовут!
Ранее мы писали, какие праздники мы будем отмечать в феврале 2022 по церковному календарю, будут ли постные и поминальные дни.