Праздник 30 января: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно в Антонов день

Традиции праздника, что нужно сделать

Антон-Перезимник - такое название день получил, так как считалось, что половина зимы уже прошла и скоро наступит весна.

Святому Антонию молились о здоровье и безопасности домашних животных.

Принято было печь особенные колобки, хлеб, который символизирует солнце, и угощать ими детвору. Колобки раздавали родным и близким на здоровье.

Рано утром наши предки проводили обряд, который помогал обхитрить нечистую силу. Тот, кто выходил первым из дома, должен был возвращаться домой пятками вперед. Такой ритуал демонстрировал, что в жилище пришел сам хозяин.

Что нельзя делать на Антона

Вязать, шить, вышивать, заниматься другими видами рукоделия.

Готовить чечевицу и бобы - считалось, что это убережет детей от кори и ветрянки.

Много работать и носить что-то тяжелое.

Лениться тоже нельзя - посвятите день уборке, готовке.

Злоупотреблять спиртными напитками, а также переедать.

Народные приметы на 30 января

Теплая погода сегодня, завтра жди сильных морозов.

Целый день оттепель - будет ранняя весна.

Раннюю весну предвещало и солнце, появившееся в полдень.

Пошел снег - весна будет поздняя.

Громко щебечут птицы - к похолоданию.

Если ночью не видно звезд, то будет хороший урожай зерновых культур.

Именины сегодня празднуют:

Антонина, Божена, Антон, Антоний, Виктор, Георгий, Егор, Ефрем, Иван, Павел, Феодосий, Юрий. Обязательно поздравьте родных и близких, которых так зовут!