Свято 30 січня: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в Антонів день

30 грудня 2022 в церковному календарі особливе свято - Антонія Великого, відлюдника, засновника християнського чернецтва. У народі його називають Антона-Перезимника, Антоніни-половини або просто Антонів день.
Що можна і не можна робити у свято, традиції, прикмети, у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Антон-Перезимник - таку назву день отримав, так як вважалося, що половина зими вже пройшла і скоро настане весна.
Святому Антонію молилися про здоров'я і безпеку домашніх тварин.
Прийнято було пекти особливі колобки, хліб, який символізує сонце, і пригощати ними дітвору. Колобки роздавали рідним і близьким на здоров'я.
Рано вранці наші предки проводили обряд, який допомагав обхитрити нечисту силу. Той, хто виходив першим з дому, повинен був повертатися додому п'ятами вперед. Такий ритуал демонстрував, що в житло прийшов сам господар.
Антоніна, Божена, Антон, Антоній, Віктор, Георгій, Єгор, Єфрем, Іван, Павло, Феодосій, Юрій. Обов'язково привітайте рідних і близьких, яких так звуть!
Раніше ми писали, які свята ми відзначатимемо в лютому 2022 за церковним календарем, чи будуть пісні і поминальні дні.