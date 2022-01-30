Свято 30 січня: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в Антонів день

Традиції свята, що потрібно зробити

Антон-Перезимник - таку назву день отримав, так як вважалося, що половина зими вже пройшла і скоро настане весна.

Святому Антонію молилися про здоров'я і безпеку домашніх тварин.

Прийнято було пекти особливі колобки, хліб, який символізує сонце, і пригощати ними дітвору. Колобки роздавали рідним і близьким на здоров'я.

Рано вранці наші предки проводили обряд, який допомагав обхитрити нечисту силу. Той, хто виходив першим з дому, повинен був повертатися додому п'ятами вперед. Такий ритуал демонстрував, що в житло прийшов сам господар.

Що не можна робити на Антона

В'язати, шити, вишивати, займатися іншими видами рукоділля.

Готувати сочевицю і боби - вважалося, що це вбереже дітей від кору і вітрянки.

Багато працювати і носити щось важке.

Лінуватися теж не можна - присвятіть день прибиранню, готуванню.

Зловживати спиртними напоями, а також переїдати.

Народні прикмети на 30 січня

Тепла погода сьогодні, завтра чекай сильних морозів.

Цілий день відлига - буде рання весна.

Ранню весну віщувало і сонце, що з'явилося опівдні.

Пішов сніг - весна буде пізня.

Голосно щебечуть птахи - до похолодання.

Якщо вночі не видно зірок, то буде хороший урожай зернових культур.

Іменини сьогодні святкують:

Антоніна, Божена, Антон, Антоній, Віктор, Георгій, Єгор, Єфрем, Іван, Павло, Феодосій, Юрій. Обов'язково привітайте рідних і близьких, яких так звуть!