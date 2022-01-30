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Праздник 30 января: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно в Антонов день

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Воскресенье 30 января 2022 06:00
Праздник 30 января: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно в Антонов день Фото: Какой праздник 30 января (unsplash)
Автор: Светлана Мащенко

30 декабря 2022 в церковном календаре особенный праздник - Антония Великого, отшельника, основателя христианского монашества. В народе его называют Антона-Перезимника, Антонины-половины или просто Антонов день.

Что можно и нельзя делать в праздник, традиции, приметы, у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.

Традиции праздника, что нужно сделать

Антон-Перезимник - такое название день получил, так как считалось, что половина зимы уже прошла и скоро наступит весна.

Святому Антонию молились о здоровье и безопасности домашних животных.

Принято было печь особенные колобки, хлеб, который символизирует солнце, и угощать ими детвору. Колобки раздавали родным и близким на здоровье.

Рано утром наши предки проводили обряд, который помогал обхитрить нечистую силу. Тот, кто выходил первым из дома, должен был возвращаться домой пятками вперед. Такой ритуал демонстрировал, что в жилище пришел сам хозяин.

Что нельзя делать на Антона

  • Вязать, шить, вышивать, заниматься другими видами рукоделия.
  • Готовить чечевицу и бобы - считалось, что это убережет детей от кори и ветрянки.
  • Много работать и носить что-то тяжелое.
  • Лениться тоже нельзя - посвятите день уборке, готовке.
  • Злоупотреблять спиртными напитками, а также переедать.

Народные приметы на 30 января

  • Теплая погода сегодня, завтра жди сильных морозов.
  • Целый день оттепель - будет ранняя весна.
  • Раннюю весну предвещало и солнце, появившееся в полдень.
  • Пошел снег - весна будет поздняя.
  • Громко щебечут птицы - к похолоданию.
  • Если ночью не видно звезд, то будет хороший урожай зерновых культур.

Именины сегодня празднуют:

Антонина, Божена, Антон, Антоний, Виктор, Георгий, Егор, Ефрем, Иван, Павел, Феодосий, Юрий. Обязательно поздравьте родных и близких, которых так зовут!

Ранее мы писали, какие праздники мы будем отмечать в феврале 2022 по церковному календарю, будут ли постные и поминальные дни.

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