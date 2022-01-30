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Свято 30 січня: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в Антонів день

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Неділя 30 січня 2022 06:00
Свято 30 січня: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в Антонів день Фото: яке свято 30 січня (unsplash)
Автор: Світлана Мащенко

30 грудня 2022 в церковному календарі особливе свято - Антонія Великого, відлюдника, засновника християнського чернецтва. У народі його називають Антона-Перезимника, Антоніни-половини або просто Антонів день.

Що можна і не можна робити у свято, традиції, прикмети, у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Традиції свята, що потрібно зробити

Антон-Перезимник - таку назву день отримав, так як вважалося, що половина зими вже пройшла і скоро настане весна.

Святому Антонію молилися про здоров'я і безпеку домашніх тварин.

Прийнято було пекти особливі колобки, хліб, який символізує сонце, і пригощати ними дітвору. Колобки роздавали рідним і близьким на здоров'я.

Рано вранці наші предки проводили обряд, який допомагав обхитрити нечисту силу. Той, хто виходив першим з дому, повинен був повертатися додому п'ятами вперед. Такий ритуал демонстрував, що в житло прийшов сам господар.

Що не можна робити на Антона

  • В'язати, шити, вишивати, займатися іншими видами рукоділля.
  • Готувати сочевицю і боби - вважалося, що це вбереже дітей від кору і вітрянки.
  • Багато працювати і носити щось важке.
  • Лінуватися теж не можна - присвятіть день прибиранню, готуванню.
  • Зловживати спиртними напоями, а також переїдати.

Народні прикмети на 30 січня

  • Тепла погода сьогодні, завтра чекай сильних морозів.
  • Цілий день відлига - буде рання весна.
  • Ранню весну віщувало і сонце, що з'явилося опівдні.
  • Пішов сніг - весна буде пізня.
  • Голосно щебечуть птахи - до похолодання.
  • Якщо вночі не видно зірок, то буде хороший урожай зернових культур.

Іменини сьогодні святкують:

Антоніна, Божена, Антон, Антоній, Віктор, Георгій, Єгор, Єфрем, Іван, Павло, Феодосій, Юрій. Обов'язково привітайте рідних і близьких, яких так звуть!

Раніше ми писали, які свята ми відзначатимемо в лютому 2022 за церковним календарем, чи будуть пісні і поминальні дні.

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