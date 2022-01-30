Свято 30 січня: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в Антонів день
30 грудня 2022 в церковному календарі особливе свято - Антонія Великого, відлюдника, засновника християнського чернецтва. У народі його називають Антона-Перезимника, Антоніни-половини або просто Антонів день.
Що можна і не можна робити у свято, традиції, прикмети, у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Традиції свята, що потрібно зробити
Антон-Перезимник - таку назву день отримав, так як вважалося, що половина зими вже пройшла і скоро настане весна.
Святому Антонію молилися про здоров'я і безпеку домашніх тварин.
Прийнято було пекти особливі колобки, хліб, який символізує сонце, і пригощати ними дітвору. Колобки роздавали рідним і близьким на здоров'я.
Рано вранці наші предки проводили обряд, який допомагав обхитрити нечисту силу. Той, хто виходив першим з дому, повинен був повертатися додому п'ятами вперед. Такий ритуал демонстрував, що в житло прийшов сам господар.
Що не можна робити на Антона
- В'язати, шити, вишивати, займатися іншими видами рукоділля.
- Готувати сочевицю і боби - вважалося, що це вбереже дітей від кору і вітрянки.
- Багато працювати і носити щось важке.
- Лінуватися теж не можна - присвятіть день прибиранню, готуванню.
- Зловживати спиртними напоями, а також переїдати.
Народні прикмети на 30 січня
- Тепла погода сьогодні, завтра чекай сильних морозів.
- Цілий день відлига - буде рання весна.
- Ранню весну віщувало і сонце, що з'явилося опівдні.
- Пішов сніг - весна буде пізня.
- Голосно щебечуть птахи - до похолодання.
- Якщо вночі не видно зірок, то буде хороший урожай зернових культур.
Іменини сьогодні святкують:
Антоніна, Божена, Антон, Антоній, Віктор, Георгій, Єгор, Єфрем, Іван, Павло, Феодосій, Юрій. Обов'язково привітайте рідних і близьких, яких так звуть!
Раніше ми писали, які свята ми відзначатимемо в лютому 2022 за церковним календарем, чи будуть пісні і поминальні дні.