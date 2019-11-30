Праздник 30 ноября: все приметы и запреты этого дня

В этот день нашит предки устраивали гуляния и катались в снегу
Какой сегодня праздник. 30 ноября 2019 года все православные христиане вспоминают о Григорие Чудотворце . Он всегда стремился к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем только после того, как прочитал Евангелие. В древности на Григория проводились многолюдные праздники и гуляния. Взрослые и дети катались на санях и спускались с горки, пытаясь покатиться дальше, чтобы следующий год был удачным.
Григорий Чудотворец (фото из открытых источников)
Также ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день животных и Международный день защиты информации.
Все приметы этого дня:
- Хорошая погода 30 ноября предвещает несуровую зиму, и наоборот.
- Пасмурная погода на Григория – примета, что солнечных дней зимой тоже будет мало.
- Темный лед на реке предвещает хороший урожай.
- Если в снегу поиграть в этот день – примета, что весь следующий год здоровым будешь.
- Какая погода 30 ноября, такой она будет и зимой.
- Мороз 30 ноября предвещает холодную зиму.
Что нельзя делать в этот день:
- Не примеряйте чужие обручальные кольца – будет беда.
- Не отправляйтесь в этот день в дальнюю дорогу
- Не ссорьтесь и не ругайтесь в этот день