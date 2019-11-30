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Праздник 30 ноября: все приметы и запреты этого дня

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В этот день нашит предки устраивали гуляния и катались в снегу

Какой сегодня праздник. 30 ноября 2019 года все православные христиане вспоминают о Григорие Чудотворце . Он всегда стремился к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем только после того, как прочитал Евангелие. В древности на Григория проводились многолюдные праздники и гуляния. Взрослые и дети катались на санях и спускались с горки, пытаясь покатиться дальше, чтобы следующий год был удачным.

Григорий Чудотворец (фото из открытых источников)

Также ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день животных и Международный день защиты информации.

Все приметы этого дня:

  • Хорошая погода 30 ноября предвещает несуровую зиму, и наоборот.
  • Пасмурная погода на Григория – примета, что солнечных дней зимой тоже будет мало.
  • Темный лед на реке предвещает хороший урожай.
  • Если в снегу поиграть в этот день – примета, что весь следующий год здоровым будешь.
  • Какая погода 30 ноября, такой она будет и зимой.
  • Мороз 30 ноября предвещает холодную зиму.

Что нельзя делать в этот день:

  • Не примеряйте чужие обручальные кольца – будет беда.
  • Не отправляйтесь в этот день в дальнюю дорогу
  • Не ссорьтесь и не ругайтесь в этот день
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