Праздник 30 ноября: все приметы и запреты этого дня

Какой сегодня праздник. 30 ноября 2019 года все православные христиане вспоминают о Григорие Чудотворце . Он всегда стремился к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем только после того, как прочитал Евангелие. В древности на Григория проводились многолюдные праздники и гуляния. Взрослые и дети катались на санях и спускались с горки, пытаясь покатиться дальше, чтобы следующий год был удачным.

Григорий Чудотворец (фото из открытых источников)

Также ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день животных и Международный день защиты информации.

Все приметы этого дня:

Хорошая погода 30 ноября предвещает несуровую зиму, и наоборот.

Пасмурная погода на Григория – примета, что солнечных дней зимой тоже будет мало.

Темный лед на реке предвещает хороший урожай.

Если в снегу поиграть в этот день – примета, что весь следующий год здоровым будешь.

Какая погода 30 ноября, такой она будет и зимой.

Мороз 30 ноября предвещает холодную зиму.

Что нельзя делать в этот день: