Свято 30 листопада: всі прикмети і заборони цього дня

В цей день нашитий предки влаштовували гуляння і качалися в снігу
Яке сьогодні свято. 30 листопада 2019 року всі православні християни згадують про Григорія Чудотворця . Він завжди прагнув до пошуку справжнього сенсу життя і дізнався про нього лише після того, як прочитав Євангеліє. В давнину на Григорія проводилися багатолюдні свята і гуляння. Дорослі і діти каталися на санях і спускалися з гірки, намагаючись покотитися далі, щоб наступний рік був вдалим.
Також щорічно 30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день тварин та Міжнародний день захисту інформації.