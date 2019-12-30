Не целуйте детей сегодня: важные приметы и запреты 30 декабря

Какой праздник отмечают 30 декабря 2020 (коллаж РБК-Украина)

Сегодня почитают память святых Анания, Даниила, Мисаила и Азария

30 декабря 2020 года украинцы почитают память святых Анания, Даниила, Мисаила и Азария. Отмечается, что в этот день часто снятся вещие сны, поэтому стоит быть крайне внимательным к деталям.

По преданию, за 600 лет до Рождества Христова жители Вавилона завоевали Иерусалим, и в числе пленников оказались указанные отроки. Царь Вавилона, чье имя было Навуходоносор, решил ввести их в свой двор, поскольку юноши были очень способными.

В частности, царь планировал обучить юношей халдейским наукам, для чего окружил отроков роскошью и изобилием. Парни отказывались от излишеств, вели все это время скромный и аскетический образ жизни. За это Господь подарил им мудрость.

Однажды Навуходоносор решил возвести гигантскую статую, подобную ему, которой народ должен был поклоняться. Отроки отказались делать это, за что царь приказал их казнить. Однако Господь защитил их и те остались невредимыми, после чего правитель проникся уважением к последователям христианской веры.

30 декабря - какой праздник (Фото: коллаж РБК-Украина)

Приметы 30 декабря

Какая погода на Даниила, таким и май будет.

Если на Даниила на деревьях появился иней, то на Святки будет теплая погода.

Метель началась – пчелы будут хорошо роиться.

Считается, что все сны на день пророка Даниила являются вещими.

Что нельзя делать 30 декабря

Нельзя целовать спящих младенцев, ведь ребенок может серьезно заболеть.

Спящих деток нельзя кормить грудью, так как после этого они могут плохо расти и развиваться.

Кроме того, в этот день стоит обратить внимание на человека, который спит. По нему можно "прочитать", что его ждет. Если он смеется - ангелы радуются, если скрипит зубами - ангелы борются с демонами, однако, если человек говорит - долго не проживет.