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Не цілуйте дітей сьогодні: важливі прикмети і заборони 30 грудня

STYLERЖиття    30.12.2019 - 06:30
Не цілуйте дітей сьогодні: важливі прикмети і заборони 30 грудня
Яке свято відзначають 30 грудня 2020 (колаж РБК-Україна)

Сьогодні вшановують пам'ять святих Ананія, Данила, Мисаїла та Азарія

30 грудня 2020 року українці вшановують пам'ять святих Ананія, Данила, Мисаїла та Азарія. Відзначається, що в цей день часто сняться віщі сни, тому варто бути вкрай уважним до деталей.

За переказами, за 600 років до Різдва Христового жителі Вавілона завоювали Єрусалим, і в числі полонених виявилися зазначені отроки. Цар Вавилону, чиє ім'я було Навуходоносор, вирішив ввести їх в свій двір, оскільки юнаки були дуже здібними.

Зокрема, цар планував навчити юнаків халдейским наукам, для чого оточив отроків розкішшю і багатством. Хлопці відмовлялися від надмірностей, вели весь цей час скромний і аскетичний спосіб життя. За це Господь подарував їм мудрість.

Одного разу Навуходоносор вирішив звести гігантську статую, подібну йому, якої народ повинен був поклонятися. Отроки відмовилися робити це, за що цар наказав їх стратити. Однак Господь захистив їх і вони залишилися неушкодженими, після чого правитель перейнявся повагою до послідовників християнської віри.

Не цілуйте дітей сьогодні: важливі прикмети і заборони 30 грудня30 грудня - яке свято (Фото: колаж РБК-Україна)

Прикмети 30 грудня

  • Яка погода на Данила, таким і травень буде.
  • Якщо на Данила на деревах з'явився іній, то на Святки буде тепла погода.
  • Заметіль почалася - бджоли будуть добре роїтися.
  • Вважається, що всі сни на день пророка Даниїла є віщими.

Що не можна робити 30 грудня

  • Не можна цілувати сплячих немовлят, адже дитина може серйозно захворіти.
  • Сплячих діток не можна годувати грудьми, так як після цього вони можуть погано рости і розвиватися.

Крім того, в цей день варто звернути увагу на людину, яка спить. Якщо вона сміється - ангели радіють, якщо скрипить зубами - ангели борються з демонами, проте, якщо людина говорить - довго не проживе.

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