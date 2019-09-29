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Праздник 29 сентября: что нельзя делать сегодня, все приметы

STYLERЖизнь    29.09.2019 - 06:31
Праздник 29 сентября: что нельзя делать сегодня, все приметы
29 сентября 2019: какой сегодня праздник (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Христиане сегодня отмечают день памяти Евфимии

Какой сегодня праздник. 29 сентября - день памяти великомученицы Евфимии Всехвальной. Евфимия была жительницей Халкидона и происходила из христианской семьи. Она была арестована вместе с местной христианской общиной за то, что тайно совершала богослужение во время праздника в честь бога Арея (Марса).

После того, как Евфимия отвергла предложение императора Диоклетиана Приска отречься от христианства, ее подвергли различным пыткам, но она осталась невредимой благодаря Божией помощи.

Праздник 29 сентября: что нельзя делать сегодня, все приметы

Великомученица Евфимия Всехвальная (фото: wikipedia.org)

Что празднуют 29 сентября

Сегодня, 29 сентября, во отмечается Всемирный день сердца. В этот день пропагандируется здоровый образ жизни, который поможет избежать сердечно-сосудистых заболеваний.

Праздник начали отмечать еще с 1999 года. В то время правда конкретной даты не было, потому что празднование проходило в последнее воскресенье сентября. Но с 2011 года появилась конкретная дата - 29 сентября.

В Украине также сегодня отмечают День отоларинголога – врачи, которые специализируются на лечении уха, горла, носа, а также головы и шеи.

В этот день именины празднуют Алексей, Виктор, Григорий, Сергей и Людмила.

Праздник 29 сентября: что нельзя делать сегодня, все приметы

Мемориальный камень в Бабьем Яру (фото: wikipedia.org)

День памяти жертв Бабьего Яра

29 сентября также является днем памяти жертв Бабьего Яра. Всего с 29 сентября по 11 октября 1941 года нацисты убили более 50 тысяч мужчин, женщин, детей.

За годы Второй мировой войны в Бабьем Яру лишились жизни более 100 тысяч человек, среди них были евреи, ромы, советские военнопленные, участники украинского националистического движения сопротивления и другие.

Расстрелы в Бабьем Яру продолжались до освобождения Киева от фашистских оккупантов.

Главные народные приметы на сегодня

  • Если листья не падают на Евфимию, то это означает, что морозы будут нескоро.
  • Если на 29 сентября сухо, значит зима будет теплой.
  • Если в этот день раздается гром, то зима будет без снега.
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