Праздник 29 сентября: что нельзя делать сегодня, все приметы

29 сентября 2019: какой сегодня праздник (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Христиане сегодня отмечают день памяти Евфимии

Какой сегодня праздник. 29 сентября - день памяти великомученицы Евфимии Всехвальной. Евфимия была жительницей Халкидона и происходила из христианской семьи. Она была арестована вместе с местной христианской общиной за то, что тайно совершала богослужение во время праздника в честь бога Арея (Марса).

После того, как Евфимия отвергла предложение императора Диоклетиана Приска отречься от христианства, ее подвергли различным пыткам, но она осталась невредимой благодаря Божией помощи.

Великомученица Евфимия Всехвальная (фото: wikipedia.org)

Что празднуют 29 сентября

Сегодня, 29 сентября, во отмечается Всемирный день сердца. В этот день пропагандируется здоровый образ жизни, который поможет избежать сердечно-сосудистых заболеваний.

Праздник начали отмечать еще с 1999 года. В то время правда конкретной даты не было, потому что празднование проходило в последнее воскресенье сентября. Но с 2011 года появилась конкретная дата - 29 сентября.

В Украине также сегодня отмечают День отоларинголога – врачи, которые специализируются на лечении уха, горла, носа, а также головы и шеи.

В этот день именины празднуют Алексей, Виктор, Григорий, Сергей и Людмила.

Мемориальный камень в Бабьем Яру (фото: wikipedia.org)

День памяти жертв Бабьего Яра

29 сентября также является днем памяти жертв Бабьего Яра. Всего с 29 сентября по 11 октября 1941 года нацисты убили более 50 тысяч мужчин, женщин, детей.

За годы Второй мировой войны в Бабьем Яру лишились жизни более 100 тысяч человек, среди них были евреи, ромы, советские военнопленные, участники украинского националистического движения сопротивления и другие.

Расстрелы в Бабьем Яру продолжались до освобождения Киева от фашистских оккупантов.

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