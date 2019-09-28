Праздник 28 сентября: что сегодня нельзя делать, все приметы

Праздник 28 сентября - приметы и традиции (Коллаж РБК-Украина)

28 сентября почитают великомученика Никиту и наблюдают за поведением гусей

28 сентября по православному календарю – День памяти святого великомученика Никиты, в народе его еще называют Никита-гусятник.

Великомученик Никита родился и вырос на берегах Дуная и в 372 году пострадал за Христа. Он уверовал в Христа и принял крещение от епископа Феофила, участника первого Вселенского Собора. Святого Никиту подвергли многим пыткам, а потом бросили в огонь. Его друг Мариан отыскал останки тела, перенес их и предал погребению в Киликии. Позже захоронение было перенесено в Константинополь.

В народе считают, что 28 сентября – это день, когда гуси покидают родные гнездовья и улетают в теплые края. По поведению птиц можно было узнать, какая будет предстоящая зима.

Приметы 28 сентября

Если дикие гуси летят на юг – скоро начнется похолодание.

Гуси часто садятся на землю, а скворцы пока не собираются улетать – осень будет сухой и теплой.

Если гусь стоит над лужей, подняв одну ногу – будет мороз.

Чтобы оказать в этот день свое расположение к человеку – нужно подарить ему гуся и выпить с ним один бокал вина на двоих.

В день Святого Никиты нужно молиться о выздоровлении больных младенцев, а также о здоровье домашней птицы.

Гусь полощется в воде – скоро наступит потепление.

Существует поверье, что в этот день нельзя есть гуся, так как это может навлечь беду.

Считается, что охота в этот день будет особенно удачной и если охотнику повезет подстрелить дикого гуся, то его промыслы будут удачными весь год.

Праздники 28 сентября

28 сентября празднуют свой День ангела Богданы, Иосифы, Максимы, Никиты, Степаны и Федоты.

В 1618 году в Брюсселе в этот день открыли первый ломбард, а в 1864 году – в Лондоне создано первое общество рабочих (Интернационал). В этот день отмечается праздник саке и Всемирный день борьбы против бешенства. Также в этот день празднуют день рождения Конфуция – древнего философа. В некоторых странах в этот день устраивают праздники в храмах, проводят фестивали и семинары.