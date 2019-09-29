Свято 29 вересня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

29 вересня 2019: яке сьогодні свято (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Християни сьогодні відзначають день пам'яті Євфімії

Яке сьогодні свято. 29 вересня - день пам'яті великомучениці Євфімії Всехвальної. Євфимія була мешканкою Халкідона і походила з християнської сім'ї. Вона була заарештована разом з місцевою християнською громадою за те, що таємно звершувала богослужіння під час свята на честь бога Арея (Марса).

Після того, як Євфимія відкинула пропозицію імператора Діоклетіана Пріска відректися від християнства, її піддали різним тортурам, але вона залишилася неушкодженою завдяки Божої допомоги.

Великомучениця Євфимія Всехвальна (фото: wikipedia.org)

Що святкують 29 вересня

Сьогодні, 29 вересня, відзначається Всесвітній день серця. В цей день пропагується здоровий спосіб життя, який допоможе уникнути серцево-судинних захворювань.

Свято почали відзначати ще з 1999 року. У той час щоправда конкретної дати не було, тому що святкування проходило в останню неділю вересня. Але з 2011 року з'явилася конкретна дата - 29 вересня.

В Україні сьогодні відзначають День отоларинголога – лікарі, які спеціалізуються на лікуванні вуха, горла, носа, а також голови і шиї.

У цей день іменини святкують Олексій, Віктор, Григорій, Сергій і Людмила.

Меморіальний камінь у Бабиному Яру (фото: wikipedia.org)

День пам'яті жертв Бабиного Яру

29 вересня також є днем пам'яті жертв Бабиного Яру. Всього з 29 вересня по 11 жовтня 1941 року нацисти вбили понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей.

За роки Другої світової війни в Бабиному Яру загинуло понад 100 тисяч чоловік, серед них були євреї, роми, радянські військовополонені, учасники українського націоналістичного руху опору та інші.

Розстріли в Бабиному Яру тривали до визволення Києва від фашистських окупантів.

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