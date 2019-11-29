Праздник 29 ноября: что нельзя делать в этот день, приметы

Праздник 29 ноября (Коллаж РБК-Украина)

29 ноября наши предки называли Матвеевым днем и поздравляли всех мужчин с этим именем

Какой сегодня праздник. 29 ноября 2019 года все праволавные христиане чтят память Левия Матфея, который является одним из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа. О нем до наших времен информации сохранилось не так много. В Библии сказано, что Левий Матфей вначале работал сборщиком податей, а потом последовал за Христом и стал его учеником. Казнили его на территории современной Грузии за то, что он проповедовал Слово Божье. Левий Матфей считается автором Евангелия от Матфея, которое было написано на арамейском языке.

Апостол Матфей закончил свои проповеднические труды в Эфиопии, правитель которой, Фулвиан, не хотел, чтобы его подданные перестали поклоняться языческим богам. Он обвинил апостола в колдовстве и приказал казнить его. Святого засыпали хворостом и подожгли. Когда костер разгорелся, все увидели, что огонь не вредит апостолу Матфею.

В этот день чтили память Левия Матвея (фото из открытых источников)

В этот день обычно происходила оттепель и повышение температуры, но наши предки считали, что если в этот день тепло - зима будет суровая.

Приметы этого дня:

Сильный ветер – зимой будут частые метели и вьюги.

Холодный день – зима тоже будет суровой.

Теплая и дождливая погода – зима будет теплой и мягкой.

Если человек родился в день Матвея, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить лазурит.

Облака низко идут – примета, что будет стужа.

Чем сильнее оттепель – тем суровей зима будет.

Что категорически нельзя делать в это день:

Нельзя говорить с человеком, стоя через порог - поссоритесь.