Свято 29 листопада: що не можна робити в цей день, прикмети

Свято 29 листопада (Колаж РБК-Україна)

29 листопада наші предки називали Матвєєвим днем і вітали всіх чоловіків з цим іменем

Яке сьогодні свято. 29 листопада 2019 року всі православні християни вшановують пам'ять Левія Матвія, який є одним із 12 апостолів і учнів Ісуса Христа. Про нього до наших часів інформації збереглося не так багато. В Біблії сказано, що Левій Матвій спочатку працював збирачем податей, а потім пішов за Христом і став його учнем. Стратили його на території сучасної Грузії за те, що він проповідував Слово Боже. Левій Матвій вважається автором Євангелія від Матвія, яке було написано арамейською мовою.

Апостол закінчив свої проповідницькі праці в Ефіопії, правитель якої, Фулвіан, не хотів, щоб його піддані перестали поклонятися язичницьким богам. Він звинуватив апостола в чаклунстві і наказав стратити його. Святого засипали хмизом і підпалили. Коли багаття розгорілося, всі побачили, що вогонь не шкодить апостолу Матфею.

У цей день вшановується пам'ять Левія Матвія (фото з відкритих джерел)

В цей день зазвичай відбувалася відлига і підвищення температури, але наші предки вважали, що якщо у цей день тепло - зима буде сувора.

Прикмети цього дня:

Сильний вітер – взимку будуть часті хуртовини та завірюхи.

Холодний день – зима буде суворою.

Тепла і дощова погода – зима буде теплою і м'якою.

Якщо людина народилася в день Матвія, то в якості талісмана йому рекомендується носити лазурит.

Хмари йдуть низько – прикмета, що буде холод.

Чим сильніше відлига – тим суворіше зима буде.

Що категорично не можна робити в цей день:

Не можна говорити з людиною, стоячи через поріг - посваритеся.