Праздник 29 декабря: что сегодня нельзя делать, все приметы

Какой сегодня праздник. 29 декабря христиане почитают библейского пророка Аггея, одного из 12 "малых" пророков Ветхого Завета, который жил в IV веке до нашей эры и считался поборником добродетели и чистоты души человеческой. В народе праздник получил название Аггеев день или же Иней Сей, и на дату предсказывали погоду на зиму.

Аггей был одним из иудейских колонистов Иерусалима. Предания гласят, что пророк пришел из Вавилона и принес четыре вести, сказанные ему самим Господом.

Эти послания были адресованы правителю Зоровавелю, первосвященнику Иисусу и священникам. Он упрекал их в бездействии и призывал возобновить работы по восстановлению Иерусалимского храма. Аггей предсказал возвращение своего народа из египетского плена. Пророк похоронен в Иерусалиме.

Пророк Аггей (Фото из открытых источников)

В народе считали Аггея покровителем чистых помыслов и наставником на добрые дела. В церквях пророку молились и просили сил для избавления от вредных привычек.

Верили, что если дать на Аггея обещание себе или другим и выполнить его, то в новом году в дом придет достаток и удача. Но если нарушить данное слово - жди беды и скорые траты. Наши предки в этот день боялись бросаться словами на ветер, чтобы не навлечь на себя и свою семью горе.

Много примет и поверьев связаны с предсказыванием в Агеев день погоды на Святки. В праздник Иней Сей бытовал интересный обычай, когда в костер бросали фигурку человечка из снега и наблюдали за поведением пламени: если огонь угасал, значит до Крещения погода будет спокойная и ясная, без сильных морозов.

Главные приметы 29 декабря