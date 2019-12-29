Свято 29 грудня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 29 грудня християни вшановують біблійного пророка Огія, одного з 12 "малих" пророків Старого Завіту, який жив у IV столітті до нашої ери і вважався поборником чесноти і чистоти душі людської. В народі свято отримало назву Огіїв день або ж Іній Сій, і на дату передбачали погоду на зиму.

Огій був одним з іудейських колоністів Єрусалиму. Перекази свідчать, що пророк прийшов з Вавилона і приніс чотири вісті, сказані йому самим Господом.

Ці послання були адресовані правителю Зоровавелю, первосвященику Ісусу та священикам. Він дорікав їх у бездіяльності та закликав відновити роботи з відновлення Єрусалимського храму. Огій передбачив повернення свого народу з єгипетського полону. Пророк похований в Єрусалимі.

Пророк Огій (Фото з відкритих джерел)

У народі вважали Огія покровителем чистих помислів та наставником на добрі справи. У церквах пророку молилися і просили сил для позбавлення від шкідливих звичок.

Вірили, що якщо дати на Огія обіцянку собі або іншим і виконати її, то в новому році в хату прийде достаток та удача. Але якщо порушити дане слово - чекай на біду і швидкі витрати. Наші пращури в цей день боялися кидатися словами на вітер, щоб не накликати на себе і свою сім'ю злидні.

Багато прикмет і повір'їв пов'язані із передбачення в Огіїв день погоди на Святки. У свято Іній Сій побутував цікавий звичай, коли у вогнище кидали фігурку чоловічка зі снігу і спостерігали за поведінкою полум'я: якщо вогонь згасав, значить до Хрещення погода буде спокійна та ясна, без сильних морозів.

Головні прикмети 29 грудня