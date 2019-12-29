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Праздник 29 декабря: что сегодня нельзя делать, все приметы

STYLERЖизнь    29.12.2019 - 07:04
Праздник 29 декабря: что сегодня нельзя делать, все приметы
29 декабря - какой праздник (Фото: коллаж РБК-Украина)

29 декабря православные чтят память ветхозаветного пророка Аггея

Какой сегодня праздник. 29 декабря христиане почитают библейского пророка Аггея, одного из 12 "малых" пророков Ветхого Завета, который жил в IV веке до нашей эры и считался поборником добродетели и чистоты души человеческой. В народе праздник получил название Аггеев день или же Иней Сей, и на дату предсказывали погоду на зиму.

Аггей был одним из иудейских колонистов Иерусалима. Предания гласят, что пророк пришел из Вавилона и принес четыре вести, сказанные ему самим Господом.

Эти послания были адресованы правителю Зоровавелю, первосвященнику Иисусу и священникам. Он упрекал их в бездействии и призывал возобновить работы по восстановлению Иерусалимского храма. Аггей предсказал возвращение своего народа из египетского плена. Пророк похоронен в Иерусалиме.

Праздник 29 декабря: что сегодня нельзя делать, все приметы

Пророк Аггей (Фото из открытых источников)

В народе считали Аггея покровителем чистых помыслов и наставником на добрые дела. В церквях пророку молились и просили сил для избавления от вредных привычек.

Верили, что если дать на Аггея обещание себе или другим и выполнить его, то в новом году в дом придет достаток и удача. Но если нарушить данное слово - жди беды и скорые траты. Наши предки в этот день боялись бросаться словами на ветер, чтобы не навлечь на себя и свою семью горе.

Много примет и поверьев связаны с предсказыванием в Агеев день погоды на Святки. В праздник Иней Сей бытовал интересный обычай, когда в костер бросали фигурку человечка из снега и наблюдали за поведением пламени: если огонь угасал, значит до Крещения погода будет спокойная и ясная, без сильных морозов.

Главные приметы 29 декабря

  • Если в этот день много инея, значит на Рождество будет теплая погода;
  • Если на Аггея ударили морозы, значит холода продержатся до Крещения;
  • Если сегодня установилась холодная погода, то вся зима будет морозная;
  • Когда снежные сугробы в Аггеев день прямо к забору намело, то это сулит неурожайное лето;
  • Какая погода будет 29 декабря, такая же будет и в апреле;
  • Если сегодня мороз все стекла узорами исписал, то три недели еще продержатся суровые холода.
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